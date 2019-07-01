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Bu haber 01 Temmuz 2019 21:30:17 Tarihinde eklenmiştir.

İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama

Karadeniz,“Twitter’da fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılmasıyla hata oluştu, hemen gerekli müdahale yapıldı”

İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama

İstanbul Valiliği’nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde karartı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, paylaşımın yapıldığı sırada karartının sehven olduğunu yaptığı videolu paylaşım ile açıkladı.

Duvarda asılı duran Atatürk resminde 'oynama' yapıldığı görüldü. Atatürk'ün kaşlarının montaj programıyla kalınlaştırılıp birleştirildiği gözlendi. Fotoğraflar daha sonra kaldırılıp yenisini paylaşıldı. Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan paylaşıma ilişkin İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Müdürü Muammer Karadeniz ,Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde karartı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı






Valiliğin twitter hesabından paylaşımı kendisinin yaptığını aktaran İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, fotoğraf üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı olduğunu kaydetti.

Durumun telefonundaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edildiğini ve hemen gerekli müdahalenin yapıldığını aktaran Karadeniz, “Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Fotoğrafın orjinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum” diyerek karartının nasıl meydana geldiğine ilişkin bir video paylaştı.


Editör: Ahmet Şen

 
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İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama
İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama
Karadeniz,“Twitter’da fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılmasıyla hata oluştu, hemen gerekli müdahale yapıldı”
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