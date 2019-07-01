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Bu haber 01 Temmuz 2019 16:57:24 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıya Tepki

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde geçtiğimiz günlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve iki personele yapılan sopalı saldırı, Eğitim Bir-Sen yönetici ve üyesi öğretmenler tarafından gerçekleştirilen oturma eylemi ile kınandı

Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıya Tepki

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan oturma eylemine Şanlıurfa Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun ve İlçe Temsilcisi Ahmet Yılmaz'ın yanı sıra ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, "Hiç kimse hangi makam ve statüde olursa olsun öğretmenlerimizi hakir görmeye, onlara karşı menfi hareket ve hakaret etme hakkına sahip değildir. Cuma günü mesai bitiminde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce milli eğitim müdürümüz ve araçta bulanan personellerimize karşı saldırı girişiminde bulunulmuş, şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu cahilane ve menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gün geçmiyor ki eğitim çalışanlarımız saldırıya maruz kalmasınlar. Eğitimcilerimizin korunması ile ilgili acilen hukuki düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılması ve bu tür şiddet eylemlerinde mutlaka bu tür yollara tevessül edenlere caydırıcı yönü baskın cezai müeyyidelerin uygulanması ve açılacak davanın kamu davası çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.Şanlıurfa’mızın artık bu tür ilkel söylem ve eylemlerle gündeme gelmemesi gerekir. Eğitimde daha güzel işler yaparak, çalışmalar sergileyerek gündem olmalıyız. Tam da eğitimin konuşulmaya başlandığı, tartışıldığı, sorun ve çözümlerin ifade edilmeye çalışıldığı bir dönemde bu olayın gerçekleşmesi ilçemize yapılan en büyük kötülüktür. Haklı kim olursa olsun belge, bilgi ve ilgili yerlere başvurarak hakkını aramalıdır. Devlette ahbap çavuş ilişkisi, şifahen iş olmaz. İddia ettiğiniz hususlar ne olursa olsun şiddeti haklı göstermez. Akçakalemizin eğitimi ve eğitimcileri hedef alınmıştır. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca tepkimizi belirtmek için beş dakika oturma eylemi yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Sendika yönetici ve üyeleri, yaptıkları eylemin ardından ise saldırıya uğrayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Editör: Ahmet Şen

 
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Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıya Tepki
Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıya Tepki
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde geçtiğimiz günlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve iki personele yapılan sopalı saldırı, Eğitim Bir-Sen yönetici ve üyesi öğretmenler tarafından gerçekleştirilen oturma eylemi ile kınandı
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