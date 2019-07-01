Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 01 Temmuz 2019 16:33:45 Tarihinde eklenmiştir.

Sigara Paketinin İçinden Uyuşturucu Çıktı

Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu

Sigara Paketinin İçinden Uyuşturucu Çıktı

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirdi.
 
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli 1 şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Adli Makamlarca Tutuklanarak Cezaevine gönderildi.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Ben Yeşilde Geçtim Deyip Çarptığı Yayayı Bırakıp Gitti
Ben Yeşilde Geçtim Deyip Çarptığı Yayayı Bırakıp Gitti
Yoldan karşıya geçemeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise "Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti.
Damat Dehşeti: 1 Ölü, 1 Yaralı
Damat Dehşeti: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bir kişi, kaynanası ve kayınbabasının bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada kayınpeder hayatını kaybederken, kaynana ise yaralandı.
İş Adamı Önce Karısını Vurdu Sonra İntihar Etti
İş Adamı Önce Karısını Vurdu Sonra İntihar Etti
İş adamı T.C Başakşehir'de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.
Sigara Paketinin İçinden Uyuşturucu Çıktı
Sigara Paketinin İçinden Uyuşturucu Çıktı
Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu
Düğün Günü Damada Kanlı İnfaz
Düğün Günü Damada Kanlı İnfaz
Bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayın biraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi.
Trafodan Çıkan Yangın Depoyu Kül Etti
Trafodan Çıkan Yangın Depoyu Kül Etti
Bir iş yerinin deposunda trafodan çıktığı tahmin edilen yangın depoyu kül etti.
Fatih Portakal’dan Ahmet Davutoğlu’na Tepki!
Fatih Portakal’dan Ahmet Davutoğlu’na Tepki!
Fatih Portakal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu açıklamaları hakkında sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Korkunç Kaza! Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 8 Yaralı
Korkunç Kaza! Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 8 Yaralı
İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
İstanbul Emniyeti Küçükçekmece’deki Taciz İddialarını Yalanladı
İstanbul Emniyeti Küçükçekmece’deki Taciz İddialarını Yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de dün yaşanan olayda herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını açıkladı.
Temizlik İşçisinden Köpeğe Masaj
Temizlik İşçisinden Köpeğe Masaj
Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan genç yerde yatan sokak köpeğine süpürgesi ile masaj yapınca renkli görüntüler oluştu. Köpeğin keyfi kameralara yansırken, işçinin “hayvanlar sevgi ister” sözü alkış topladı.
Cinnet Geçirdi, Evi Ateşe Verdi
Cinnet Geçirdi, Evi Ateşe Verdi
Cinnet getiren bir kişi evini ateşe verdi. İtfaiyenin erken müdahalesi olası bir facianın önüne geçti
Dolmuşta Hırsızlık Yaptı, Savunması Pes Dedirtti
Dolmuşta Hırsızlık Yaptı, Savunması Pes Dedirtti
Dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. İfadesinde "Tövbe etmiştim ancak dayanamadım” diyen sabıkalı şahıs tutuklandı.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
05:01
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿