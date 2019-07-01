Hafter Güçlerinin Alıkoyduğu 6 Türk Serbest

Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçleri tarafından 6 Türk vatandaşı alıkonulmuştu.. Edinilen bilgiye göre, Libya'ya mal bırakmak için duran gemiden karaya inen 6 Türk gemici, Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonuldu. Libya'da Meşru Hükümet karşısında hayli zor durumda kalan Hafter, vatandaşlarımızı Türkiye'ye karşı tehditleri kapsamında alıkoydu. Olaya sert tepki veren Türk Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."Uyarısında bulundu.Türkiye ile gerilime sebep olan olay, ucuz atlatıldı uyarının ardından Hafter güçleri Türk vatandaşları bırakmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, 6 gemici vatandaşımız geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak gemiye geri götürüldüler.Editör: Ahmet Şen