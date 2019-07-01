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Bu haber 01 Temmuz 2019 15:14:57 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Mahalleliler Yangını Söndürmek İçin Seferber Oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan mera yangınını söndürmek için mahalleliler seferber oldu.

Urfa’da Mahalleliler Yangını Söndürmek İçin Seferber Oldu

Siverek ilçesine bağlı Taban ile Peyamlı kırsal mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden kırsal mahalle sakinleri traktör ve kendi çabalarıyla yangını söndüremeyince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bölgede bulunan 300 dönümlük ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


 

350 Dönüm Mera Alanı Kül Oldu

Yangının büyüklüğü ve vatandaşların müdahalesi başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangında yaklaşık 350 dönüm mera alanı kül oldu.


Editör: Ahmet Şen
 
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