Baba Müftü, Kızı Da Aynı Yerde Müftü Yardımcısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Manisa İl Müftüsü olarak görev yaparken Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Sinan Cihan'ın kızı Ravza Cihan'ın da 2017 yılından bu yana Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.Ravza Cihan, 2008 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden birinci olarak mezun oldu. 2010 yılında yüksek lisansını, enstitü birincisi olarak tamamlayan Cihan, İslam Hukuku Bilim Dalı'nda doktora yaptı. 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur'an kursu öğreticisi ve idarecisi olarak görevine başlayan Ravza Cihan 2017 yılında üç aylık süre ile Almanya-Essen'de din görevlisi olarak vazife yaptı.Ardından Kocaeli Müftü Yardımcısı olarak görevlendirildi.2017 yılının Kasım ayından itibaren Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Ravza Cihan'ın babası Sinan Cihan, kızının il yardımcısı olduğu kuruma müdür olarak atandı.Editör: Ahmet Şen