Başörtüsünü Çıkaran Niran Ünsal, Devlet Bahçeli'ye Hayranmış

Devlet Bahçeli İle Tanışmak İsterim

Niran Ünsal, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Finduk Festivali’nde sahne aldı. Ünsal, yaklaşık 20 bin kişiye konser verdi.Ünsal, konser sonunda Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz plaket verdi. Ünsal, "Sayın Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim. Hiç biraraya gelmedik, sıkı takipçisiyim. Devletin başında bir Devlet Baba olmazsa olmaz" dedi.Şarkıcı Niran Ünsal bir dönem tesettüre girdikten sonra "ticari kayıp yaşadım" diyerek başını açmış ve bu ifadesi tartışmalara neden olmuştu.Editör: Ahmet Şen