Suriyeliler Şimde De Şehirlerarası Korsan Takiye Başladı

Suriyeliler Yurtdışından getirdikleri araçlara misafir plakası taktıkları ve vergisiz araçları türkiyeye getirerek korsan taksiciliğe başladılar. ucuz fiyata taşımacılık yapan Suriyeli taksiciler, Ankara-Kırıkkale arasından şehir içi ve şehirlerarası çalıştırmaya başladılar.Suriye ve Iraklı müşterilerin daha çok tercih ettiği ve ucuz fiyata taşımacılık yapan Suriyeli taksiciler İngilizce ve Arapça kartvizit bastırıp, ‘Halepli Taksi’ adıyla korsan taksi durağı açtı. Şoförler Odası’nın şikayetlerine rağmen korsan mültecilerin işlettiği taksiler için önlem alınmadığı belirtildi.Editör:Ahmet Şen