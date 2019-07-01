Bülent Arınç, Maaşına Zam Yapılmasını Eleştirenlere Edepsizler Dedi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ilk toplantısını yaptı. Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut’un katıldığı toplantıda üyeler, 13 bin lira olarak belirlenen maaşlarını 18 bine yükseltme kararı aldı. Karara sosyal medyada büyük tepki gelirken, Habertürk TV’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan kurul üyesi Bülent Arınç, maaşa yapılan zammı eleştirenlere ‘Edepsizler’ dedi.Dün akşam Habetürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılan Bülent Arınç ise, “Bizim sizden hiç bir talebimiz yok. Emekli maaşımızı alıyoruz. Meclis başkanlığımda bir yerim var benim ayrıca kendi ofisim var. Arabuluculuk yapıyorum. Benim de ekmek param oradan geliyor. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki, ne demek edepsizler bunu üzerine yorum yapsın.ifadelerini kullandı5 bin TL'lik zam yapılmasını eleştirenlere "edepsizler" dedi. Arınç'ın bu ifadesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu.Editör: Ahmet Şen