Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 01 Temmuz 2019 08:30:02 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da 2 Kişinin Öldüğü Kavganın Tarafları Barıştırıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Satan ve Alan aileleri arasındaki husumeti sone erdiren barış yemeğine katılarak, her iki ailenin fertlerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Urfa’da 2 Kişinin Öldüğü Kavganın Tarafları Barıştırıldı

Bir restoranda düzenlenen yemeğe Vali Abdullah Erin’in yanı sıra, kanaat önderlerinden Şeyh İzzettin Aksan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, çok sayıda davetli ve her iki ailenin fertleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Abdullah Erin, barışa vesile olanlara teşekkür ederek Şanlıurfa’nın çok daha güzel konularla anılmayı hak eden bir şehir olduğunu vurguladı. “Şanlıurfa’nın tasvip etmediğimiz konularla anılmasından son derece üzüntülüyüz” diyerek konuşmasına devam eden Vali Erin, “Bizler insanlığa rahmet olarak gönderilen bir dinin temsilcileri ve mensuplarıyız. Kitabımız Kur'an-ı Kerim’de insanların barış ve kardeşlik içerisinde, birbirlerinin hukukuna riayet edecek şekilde birbirlerine saygı göstererek yaşamasını bildiren sayısız ayetler ve emirler var. Kur'an-ı Kerim’de bu kadar açık mesajlar var iken ebedi hayatı sonsuz bir azaba değişmeyi hangi öngörüsüzlükle ve hangi akılsızlıkla gerçekleştiriyor insanın aklı almıyor. Eğer Müslüman isek bilin ki Peygamber Efendimiz de Müslümanı tarif ederken ‘Müslüman Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kişidir’ diye buyuruyor. Müslüman insana eziyet etmez. İnsanı bir tarafa bırakın, Müslüman yaratılmış hiçbir şeye eza etmez. Allah’ın yarattıkları arasında en şerefli yere koyduğu insanın değil canına kastetmek, kılına dahi zarar vermek hangimizin haddine. Hangi menfaat, hangi çıkar, hangi beklenti, hangi arazi, hangi bahçe, hangi ürün bir kardeşinizin hayatını zehir etmeye değer. Bütün kainatı, bütün varlık alemini yaratmak suretiyle ve bu varlık aleminin tamamını en şerefli olarak nitelendirdiği insanın emrine veren ve insanı da bu varlık aleminin tam merkezine yerleştiren Cenab-ı Allah’a inanıyor, O’nun gönderdiği mesajları şüphesiz kabul ediyorsak bu yapageldiğimiz cahiliye adetlerini cahiliye döneminde bırakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Konuşmasına devam eden Vali Erin, birçok doğu ilinde terk edilmeye başlanan “Hakkımı ben alırım” anlayışının Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da halen devam etmesinden üzüntü duyduklarını kaydetti. Bu ayıba bir an önce son verilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Erin, “Bu sadece devletin ve devlet yetkililerinin müdahale etmesiyle son bulacak bir şey olmadığını biliyorsunuz. Bu konuda bir süredir dile getirerek ve çağrılar yapmak suretiyle milletvekillerimiz, toplumun önderleri, dini kanaat önderlerimiz, aklı başında olan insanlarımızın hepsi bu konuda ortak bir paydada buluşmalıdır. Toplumu huzursuz eden bu kötü alışkanlıklara son verilmesi konusunda tam bir kararlılık göstermek suretiyle farklı bir duruş ortaya koymaları gerektiğini ifade ediyorum. Bunu bu güzel gün vesilesiyle bir kez daha istirham ediyoruz. El birliğiyle bu meselenin üzerinde durmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde başlattığı silahsızlanma çağrısına da değinen Vali Erin, “Bütün toplumun bunu sahiplenmesi lazım. Silah taşıma ruhsatı alabilecek özellikte olanlara hiçbir diyecek sözümüz olamaz. Kanunlarla silah taşıyabilecekler olarak tanımlanmış olan toplum kesimlerine ve vatandaşlarımıza hiçbir tereddüt göstermeden bu ruhsatları zaten veriyoruz. Toplum düzeninin, vatandaşlarımızın namusunun, şerefinin, haysiyetinin ve güvenliğinin teminatı ve garantisinin yegane temsilcisinin sadece ve sadece devlet olduğunu, bunun dışında gruplara, kişilere, oluşturacağımız başka kesimler eliyle devredilmesi suretiyle toplum üzerinde baskı oluşturmalarına göz yumamayız. Baskı unsuru olarak bu silahların ve bu gücün kullanılmasına evet diyemeyiz. Bunu kademeli bir şekilde önümüzdeki dönemde inşallah makul ölçülerde ve çerçevede toplumu da rahatsız etmeyecek şekilde gerçekleştireceğiz. Bu konuda bütün Şanlıurfalıların da bize destek olmalarını rica ediyoruz” dedi.
Konuşmasının sonunda Vali Erin, sağlanan barışın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere ve her iki ailenin mensuplarına teşekkür etti.
Barış yemeğinde konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise, “Emeği geçenlere ve her iki ailemizin fertlerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu tür acılar görmeyiz. Allah bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.


Düzenlenen barış yemeği İl Müftü Vekili İbrahim Sancar’ın yaptığı dua ve ikramların sunulmasının ardından sona erdi.
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 2018 yılında Alan ve Satan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti.



Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa’da 2 Kişinin Öldüğü Kavganın Tarafları Barıştırıldı
Urfa’da 2 Kişinin Öldüğü Kavganın Tarafları Barıştırıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Satan ve Alan aileleri arasındaki husumeti sone erdiren barış yemeğine katılarak, her iki ailenin fertlerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.
Şanlıurfa'da İki Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'da İki Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Urfa’da Evin Damından İnmeye Çalışırken Düşen Yaşlı Adam Öldü
Urfa’da Evin Damından İnmeye Çalışırken Düşen Yaşlı Adam Öldü
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde evin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Siverek'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Siverek'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Tefeci Operasyonu: 4 Tutuklama
Şanlıurfa’da Tefeci Operasyonu: 4 Tutuklama
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıda 2 Kişi Gözaltına Alındı
Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıda 2 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve beraberindeki 2 personelin saldırıya uğraması sonrası 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Şanlıurfa’da 44 Kilo Patlayıcı Ve Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da 44 Kilo Patlayıcı Ve Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD/KCK terör örgütüne yönelik 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 44 kilo 135 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Urfa’da Koyun Otlatan Çoban Domuz Sürüsünü Görüntüledi
Urfa’da Koyun Otlatan Çoban Domuz Sürüsünü Görüntüledi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.
Urfa’da Anız Yangınında Eşyaları Kül Olan Aileye Yardım
Urfa’da Anız Yangınında Eşyaları Kül Olan Aileye Yardım
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangınında, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan ailenin tüm eşyaları yandı. Aileye Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay yardımda bulundu.
Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda
Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda
Avrupalı ülkelerden Şanlıurfa’ya gelen gençler Büyükşehir Belediyesinin sanat sokağını gezerek Şanlıurfa’ya özgü el işi sanatlarını uygulama imkânı buldular.
Urfa'da Çeşitli Suçlardan Aranan 7 Kişi Yakalandı
Urfa'da Çeşitli Suçlardan Aranan 7 Kişi Yakalandı
Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
​Şanlıurfa Yolunda Ambulans ile Araç Çarpıştı! 2 Yaralı
​Şanlıurfa Yolunda Ambulans ile Araç Çarpıştı! 2 Yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
05:01
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿