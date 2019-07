Urfa’da 2 Kişinin Öldüğü Kavganın Tarafları Barıştırıldı

Bir restoranda düzenlenen yemeğe Vali Abdullah Erin’in yanı sıra, kanaat önderlerinden Şeyh İzzettin Aksan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, çok sayıda davetli ve her iki ailenin fertleri katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Abdullah Erin, barışa vesile olanlara teşekkür ederek Şanlıurfa’nın çok daha güzel konularla anılmayı hak eden bir şehir olduğunu vurguladı. “Şanlıurfa’nın tasvip etmediğimiz konularla anılmasından son derece üzüntülüyüz” diyerek konuşmasına devam eden Vali Erin, “Bizler insanlığa rahmet olarak gönderilen bir dinin temsilcileri ve mensuplarıyız. Kitabımız Kur'an-ı Kerim’de insanların barış ve kardeşlik içerisinde, birbirlerinin hukukuna riayet edecek şekilde birbirlerine saygı göstererek yaşamasını bildiren sayısız ayetler ve emirler var. Kur'an-ı Kerim’de bu kadar açık mesajlar var iken ebedi hayatı sonsuz bir azaba değişmeyi hangi öngörüsüzlükle ve hangi akılsızlıkla gerçekleştiriyor insanın aklı almıyor. Eğer Müslüman isek bilin ki Peygamber Efendimiz de Müslümanı tarif ederken ‘Müslüman Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kişidir’ diye buyuruyor. Müslüman insana eziyet etmez. İnsanı bir tarafa bırakın, Müslüman yaratılmış hiçbir şeye eza etmez. Allah’ın yarattıkları arasında en şerefli yere koyduğu insanın değil canına kastetmek, kılına dahi zarar vermek hangimizin haddine. Hangi menfaat, hangi çıkar, hangi beklenti, hangi arazi, hangi bahçe, hangi ürün bir kardeşinizin hayatını zehir etmeye değer. Bütün kainatı, bütün varlık alemini yaratmak suretiyle ve bu varlık aleminin tamamını en şerefli olarak nitelendirdiği insanın emrine veren ve insanı da bu varlık aleminin tam merkezine yerleştiren Cenab-ı Allah’a inanıyor, O’nun gönderdiği mesajları şüphesiz kabul ediyorsak bu yapageldiğimiz cahiliye adetlerini cahiliye döneminde bırakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.Konuşmasına devam eden Vali Erin, birçok doğu ilinde terk edilmeye başlanan “Hakkımı ben alırım” anlayışının Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da halen devam etmesinden üzüntü duyduklarını kaydetti. Bu ayıba bir an önce son verilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Erin, “Bu sadece devletin ve devlet yetkililerinin müdahale etmesiyle son bulacak bir şey olmadığını biliyorsunuz. Bu konuda bir süredir dile getirerek ve çağrılar yapmak suretiyle milletvekillerimiz, toplumun önderleri, dini kanaat önderlerimiz, aklı başında olan insanlarımızın hepsi bu konuda ortak bir paydada buluşmalıdır. Toplumu huzursuz eden bu kötü alışkanlıklara son verilmesi konusunda tam bir kararlılık göstermek suretiyle farklı bir duruş ortaya koymaları gerektiğini ifade ediyorum. Bunu bu güzel gün vesilesiyle bir kez daha istirham ediyoruz. El birliğiyle bu meselenin üzerinde durmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.Konuşmasında geçtiğimiz günlerde başlattığı silahsızlanma çağrısına da değinen Vali Erin, “Bütün toplumun bunu sahiplenmesi lazım. Silah taşıma ruhsatı alabilecek özellikte olanlara hiçbir diyecek sözümüz olamaz. Kanunlarla silah taşıyabilecekler olarak tanımlanmış olan toplum kesimlerine ve vatandaşlarımıza hiçbir tereddüt göstermeden bu ruhsatları zaten veriyoruz. Toplum düzeninin, vatandaşlarımızın namusunun, şerefinin, haysiyetinin ve güvenliğinin teminatı ve garantisinin yegane temsilcisinin sadece ve sadece devlet olduğunu, bunun dışında gruplara, kişilere, oluşturacağımız başka kesimler eliyle devredilmesi suretiyle toplum üzerinde baskı oluşturmalarına göz yumamayız. Baskı unsuru olarak bu silahların ve bu gücün kullanılmasına evet diyemeyiz. Bunu kademeli bir şekilde önümüzdeki dönemde inşallah makul ölçülerde ve çerçevede toplumu da rahatsız etmeyecek şekilde gerçekleştireceğiz. Bu konuda bütün Şanlıurfalıların da bize destek olmalarını rica ediyoruz” dedi.Konuşmasının sonunda Vali Erin, sağlanan barışın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere ve her iki ailenin mensuplarına teşekkür etti.Barış yemeğinde konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise, “Emeği geçenlere ve her iki ailemizin fertlerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu tür acılar görmeyiz. Allah bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.Düzenlenen barış yemeği İl Müftü Vekili İbrahim Sancar’ın yaptığı dua ve ikramların sunulmasının ardından sona erdi.Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 2018 yılında Alan ve Satan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti.Editör: Ahmet Şen