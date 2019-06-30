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Bu haber 30 Haziran 2019 22:30:53 Tarihinde eklenmiştir.

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak Alacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletin desteğiyle yeni ve büyük Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzenini hakim kılacaklarını söyledi.

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak Alacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum’da
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
- “Milletimizin desteğiyle yeni Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzenini hakim kılacağız”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum teşkilatlarının hizmet binası ve il danışma toplantısına katıldı. Erbakan’a Çorum ziyaretinde Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da eşlik etti.

İstanbul'un da hedefler arasında yer aldığını belirten Erbakan, "Ben muhalefeti tasvip ettiğim için ya da seçimi kazandığı için bunu anlatmıyorum. Vatandaş alternatifsizlikten ve çaresizlikten dolayı yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Seçimin özeti bu ancak biz nasıl ki 1994'te Refah Partisi olarak SHP'den İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah" diyerek sölerine şöyle devam etti;

“Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye yeniden büyük Türkiye’nin öncülüğünde İslam birliği kurulması medeniyetimizin temel değerleri doğrultusunda yeni bir dünyanın kurulması için yola çıktı” diyen Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış bin sene bütün insanlığın kurtuluşu için mücadele etmiş bu aziz milletin desteği ile en kısa zamanda iktidar olacağız. Yaşanabilir Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi, yeni Türkiye öncülüğünde adil bir dünyayı yeni bir dünyayı aynen tarihimizde olduğu gibi yeniden aziz milletin evlatlarıyla birlikte yeniden kurup hakim kılacağız” dedi.
Yeniden Refah Partisi olarak tüm milleti, ayrım gözetmeksizin 82 milyon memleket evladı için adaleti tesis etmek, herkese refah sağlamak için yola çıktıklarını dile getiren Erbakan, “Bu ülkede ekilmeyen biçilmeyen, sulanmayan tarla kalmasın diye yola çıkıyoruz. Bu ülkede çalışmayan atölye, fabrika, tezgah kalmasın diye yola çıkıyoruz. Türkiye’yi ileri teknoloji ve arge alanında lider yapacağız. Bu ülkede yoksullara yardım etmek için değil, yoksulluğu ortadan kaldırmak için için geliyoruz. Türkü ile Kürdü ile, Alevi’siyle Sünni’siyle 82 milyon insan birbirini sevsin kardeş olsun diye geliyoruz” dedi.
Erbakan’ın konuşmasının ardından Çorum İl Teşkilatlarının bulunduğu hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.




Editör: Ahmet Şen
 
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Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak Alacağız
Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak Alacağız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletin desteğiyle yeni ve büyük Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzenini hakim kılacaklarını söyledi.
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