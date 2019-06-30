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Bu haber 30 Haziran 2019 20:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

Dilovası’nda Urfa Sıra Gecesi Coşkusu

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Urfa Sıra Gecesi etkinliğinde Dilovalılar yöre türküleriyle doyasıya eğlendi.

Dilovası’nda Urfa Sıra Gecesi Coşkusu

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halk günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, vatandaşlara çiğköfte ikramında bulunuldu. Belediye Halk Müziği Korosu yörenin türkülerini seslendirirken, geceye katılanlar türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Urfa Sıra Gecesi etkinliğine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve Dilovalı vatandaşlar katıldı.


 

Urfa Sıra Gecelerini Aratmadı

Vatandaşların yaşam streslerini bir nebze olsun unutmaları için bu tür organizasyon devamlı yapacaklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Eskimeyen bir geleneğimiz olan sıra gecelerini ilçemizde düzenleyip vatandaşlarımızla buluşturup, bu kültürü tanıtmak sosyal belediyeciliğin gereklerindendir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın gönüllerinde yer almak adına bu tür organizasyonlarımız devam edecektir. Amacımız geleneklerimizin yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Sıra gecesinde halk müziğimizi, halk oyunlarımızı gelecek kuşaklara aktarırken bir yandan da sosyal yaşamı canlandırıp vatandaşlarımızı yaşamın stresinden bir nebze olsa uzak tutmaktır” dedi.


Editör: Ahmet Şen

 
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