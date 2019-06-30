Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili'ye Çay+simit+yol parası: Aylık 160 TL Verilecek

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ni yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP'li aday Zeyyat Ceylan'ın mazbatası YSK tarafından KHK'lı olduğu gerekçesiyle verilmemiş ve mazbata yüzde 25 oy alan AK Partili aday Hüseyin Beyoğlu'na verilmişti. 30'a (HDP) 7 (AK Parti) ile Belediye Meclisi çoğunluğunun HDP'de olduğu Bağlar Belediyesi'nde Haziran ayı Belediye Meclis toplantısında ilginç bir karar alındı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Belediye Başkan Yardımcılığı'na eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanı ve şimdiki Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi olan Muhammed Akar'ı getirmek isteyince HDP'nin Belediye Meclis grubu tepki gösterdi.HDP grubu, Akar’ın aylık 160 TL almasını kararlaştırdı ve oy çokluğu önerge kabul edildi.Konu toplantı tutanağında şöyle yer aldı: “Meclisimizin Haziran 2019 toplantısının 4. Bileşiminde meclis üyeleri toplantıya katıldıkları tespit edilmiş. Gündemin 8. Maddesini teşkil eden Meclis, üyelerden Veysi Kuzu’nun sözlü önerisiyle ‘Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin belirlenmesinin görüşülmesi’ne ilişkin yazılı önerge görüşüldü. Yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca ödeneğin meclisçe belirlenmesi gerektiği buna göre meclis üyesi olup belediye başkan yarımcısı olarak görev yapanlara ait kararın alındığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar 160 TL aylık ödeneğin uygulanması hususu, Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu. Aynı yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden mevcudun 6 red, 28 kabul oyu verilmesi sonucu oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.”Eş başkan Zübeyde Zümrüt, mazbatanın AK Parti’ye verilmesini HDP grubuyla birlikte protesto ederek “Belediye meclisinde çoğunluk bizde belediye başkanı göreve başlar başlamaz, memur kontenjanından kardeşi Haşim Mertoğlu’nu başkan yardımcısı yaptı. Meclisten ise, AK Parti’nin Diyarbakır eski İl Başkanı Muhammed Akar’ı başkan yardımcısı yaptı. Biz bu işi gönüllü yürütüyoruz. Meclisten aldığımız karar ile, başkan yardımcılığı için çay, simit ve yol parasını hesaplayarak, aylık 160 liralık ödeneği uygun bulduk. Bu yöndeki kararı da mecliste oy çokluğuyla aldık. Gönül belediyeciliği yaptıklarını söylüyorlarsa buyursunlar yapsınlar” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen