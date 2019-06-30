Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 30 Haziran 2019 14:19:04 Tarihinde eklenmiştir.

Temizlik İşçisinden Kan Donduran Hareket

Yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi güvenlik kamerasına takıldı

Temizlik İşçisinden Kan Donduran Hareket

Rize’de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan S.K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. SK.'nın Köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan vahşet görenler tarafından paylaşılınca Kalkandere Belediyesi bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, belediyenin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada S.K.’nın cezasız kalmayacağını ve hakkında işlem başlatıldığını dile getirdi. Yıldırım, “İnternete düşen ve bilgimiz dışında gelişen bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.


 

Hakkında İşlem Başlatıldı

Yine aynı hesaptan Kalkandere Belediyesi adına yapılan paylaşımda ise S.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hukuki işlem başlatıldığı dile getirildi. Paylaşımda, “Bugün, 29/06/2019 tarihinde ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair saat 18.30'da ilgili kişi S.K’nın ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.


Editör: Ahmet Şen


 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili'ye Çay+simit+yol parası: Aylık 160 TL Verilecek
Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili'ye Çay+simit+yol parası: Aylık 160 TL Verilecek
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde, Belediye Başkan Yardımcılığına AK Partili isim getirilmek istenince, HDP grubu maaşını günlük çay, simit ve yol üzerinden hesaplayarak 160 TL olmasına karar verdi.
Kız Çocuğunu Taciz Eden Suriyeliler İçin Semt Sakinleri Ayaklandı
Kız Çocuğunu Taciz Eden Suriyeliler İçin Semt Sakinleri Ayaklandı
İstanbul’un Küçükçekmece semtine bağlı olan İkitelli’de büyük bir olay yaşandı. Son dakika olarak elde ettiğimiz bilgilere bakıldığında bir taciz meselesi yüzünden yüzlerce kişi sokaklara döküldü.
Davutoğlu: Ne Yanlışlar Yaptık ki Bugün Bu Noktadayız?
Davutoğlu: Ne Yanlışlar Yaptık ki Bugün Bu Noktadayız?
Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda konuşan eski başbakan Ahmet Davutoğlu, partisine yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, 'Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız' dedi.
Temizlik İşçisinden Kan Donduran Hareket
Temizlik İşçisinden Kan Donduran Hareket
Yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi güvenlik kamerasına takıldı
Erdoğan'dan Libya Ulusal Ordusu'nun Türk Gemilerinin Vurulması Kararına Dair Soruya Cevap: Kim Tarafından Böyle Bir Talimat Verilmiş Haberim Yok
Erdoğan'dan Libya Ulusal Ordusu'nun Türk Gemilerinin Vurulması Kararına Dair Soruya Cevap: Kim Tarafından Böyle Bir Talimat Verilmiş Haberim Yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemlerinin teslimi konusunda, "Anlaşmamız bitmiştir. Teslimat sürecinde olan bir anlaşmayı inkar etmemiz yakışmaz. Bu iş bitti" dedi. Erdoğan, ABD yaptırımları ile ilgili "Öyle bir görüntü yok. Stratejik ortaklar arasında olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Halil Tekyıldız’a Düzenlenen Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Halil Tekyıldız’a Düzenlenen Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Sıcak Havada Ücretsiz Dondurma İzdihamı
Sıcak Havada Ücretsiz Dondurma İzdihamı
Dondurma ustasının sokakta bıçak ve satırla kesip, ücretsiz dağıttığı 60 kiloluk dondurma izdihama neden oldu. Dondurma yarım saatte 2 bin kişiye dağıtıldı.
Saldırıya Uğrayan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürden Açıklama
Saldırıya Uğrayan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürden Açıklama
Müdürü Halil Tekyıldız, dün uğradığı saldı ile ilgili açıklama yaptı
Libya Ulusal Ordusu Türkiye'yi Düşman İlan Etti
Libya Ulusal Ordusu Türkiye'yi Düşman İlan Etti
Libya'da yaşanan sıkıntılar ve aldıkları tedbir Türkiye'yi şok etti.
7 Aylık Bebeğini Karpuzun İçin Oturtarak Serinletti
7 Aylık Bebeğini Karpuzun İçin Oturtarak Serinletti
Evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletti.
3 Liralık Çakmak Çaldı,15 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
3 Liralık Çakmak Çaldı,15 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Bir haneye izinsiz girerek 3 liralık çakmak çalan Hasan Y. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cep Telefonu Bataryası Bomba Gibi Patladı
Cep Telefonu Bataryası Bomba Gibi Patladı
Bir çocuk, elinde tuttuğu telefon bataryasının patlaması üzerine yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:15
Güneş
05:01
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿