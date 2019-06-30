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Bu haber 30 Haziran 2019 09:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da 20 Bin Dönüm Mera Alanı Kül Oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayvancılığın yoğun olduğu Karacadağ bölgesinde henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında 20 bin dönüm mera alanı küle döndü.

Urfa’da 20 Bin Dönüm Mera Alanı Kül Oldu

Yangın ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabahçe kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerine doğru henüz tespit edilmeyen bir nedenle kırsal mahallenin mera alanında yangın çıktı. Yangını fark eden çobanlar, yangını jandarmaya ve itfaiyeye bildirdi, kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ve itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre kırsal mahallelerden kadın, erkek küçükten büyüğe herkes yangını sündürmek için büyük uğraş verdi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale yetersiz kalınınca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.

 

Merada Çıkan Yangını Söndürmek İçin Küçükten Büyüğe Herkes Seferber Oldu

Olay yerine sevk edilen birden çok itfaiye ekiplerinin saatler süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. yangında 20 bin dönüm mera alanı kül oldu
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.



Editör: Ahmet Şen

 
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