Şanlıurfa’da Tefeci Operasyonu: 4 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tefecilik suçu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, pos cihazı, kredi kartları ele geçirildi.Editör: Ahmet Şen