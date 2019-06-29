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Bu haber 29 Haziran 2019 19:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve beraberindeki 2 personelin saldırıya uğraması sonrası 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Akçakale ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve beraberindeki 2 personel, dün bir grup tarafından sopalı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası gözaltı kararı verilen 3 kişiden 2’si gözaltına alındı. Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “28.06.2019 Cuma günü, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil Tekyıldız ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik mesai çıkışı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor müdürümüze ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

 

3 Şüpheli Şahıstan İkisi Yakalanarak Adli Mercilere Teslim Edilmiş

Olayın meydana gelmesinden hemen sonra kolluk kuvvetlerince gerekli müdahaleler yapılmış ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcığımızca da konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıstan ikisi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Personelimizin maruz kaldığı şiddetin kabul edilmez olduğu ve olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.


Editör: Ahmet Şen
 
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Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıda 2 Kişi Gözaltına Alındı
Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıda 2 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve beraberindeki 2 personelin saldırıya uğraması sonrası 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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