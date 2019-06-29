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Bu haber 29 Haziran 2019 17:30:25 Tarihinde eklenmiştir.

Saldırıya Uğrayan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürden Açıklama

Müdürü Halil Tekyıldız, dün uğradığı saldı ile ilgili açıklama yaptı

Saldırıya Uğrayan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürden Açıklama

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız dün Şube Müdürü Ömer Baytak ve arkadaşı Osman Demirdil ile  kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı, sopalı saldırısına uğramıştı. Uğradığı saldırıyı küçük sıyrıklara atlatan Tekyıldız, bugün sosyal medya hesabından saldırı ile ilgili açıklama yaptı.


Tekyıldız,yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


"Dün akşam (29.06.2019)saat 17.30 da şube müdürlerimizle mesaiyi tamamlayıp, görevden ayrılırken
Bir grup tarafından yolumuz kesilerek taş ve sopayla linç edilmeye çalışıldık. Daha önce de taşıma ihalesinden dolayı bizi tehdit eden bu grup hakkında suç duyurusunda bulunularak emniyet güçlerimizi haberdar etmiştik. Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki, küçük sıyrıklarla atlattık. Sağlık durumumuz oldukça iyi. Bu ve benzeri her ne şekilde saldırı olursa olsun bizi görevimizi hakkıyla yapmaktan asla bir adım dahi geri attırmayacaktır. Menfur saldırıyı duyar duymaz bizzat şahsımı arayarak maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Şanlıurfa Valimiz Sn Abdullah ERİN’e, Bölge Milletvekillerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn Şerafettin TURAN’a ,ilçe emniyet müdürümüze teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yine sosyal medyada paylaşım yaparak desteklerini esirgemeyen STK temsilcilerimize, kıymetli hemşehrilerimize ve çok değerleri okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ,milli eğitim çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Emniyet güçlerimiz, olayla ilgili gereken soruşturmayı başlatarak; suçluların Türk adaletine hesap vermesi için çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattılar. Olayın müsebbiplerinin hukuk önünde hesap vereceğine tüm samimiyetimizle inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de bundan sonra da devletimizin vermiş olduğu bu görevi hakkıyla ifâ etmeye devam edeceğiz."dedi
Saygıyla kamuoyuna duyurulur..
Halil TEKYILDIZ
Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü



Editör: Ahmet Şen


 
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