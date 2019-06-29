Libya Ulusal Ordusu Türkiye'yi Düşman İlan Etti

Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, resmen Türkiye’ye savaş ilan ettiğini duyurdu. Son dakika olarak yaptığı açıklamada, Türk yapımı bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Hafter’in sözcüsü Mismari de, Türkiye ile Libya arasındaki tüm ticari uçuşların ve Türk gemilerinin limanlara girişinin yasaklanacağını, Trablus'a inmek isteyen Türk uçaklarının, limanlara yanaşmak isteyen Türk gemilerinin ve Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığının hedef alınacağını duyurdu.Al-Mismari Türklere karşı aldıkları alçak tutumları sıralarken şu maddeleri saydı;– Libya havalimanları, Türkiye’den gelecek bütün uçuşlara kapatıldı.– Libya karasularındaki Türk gemileri hedef olacak.– Libya’daki Türk hedefler düşman olarak tanımlanacak- Tüm Türkler tutuklanacakEditör: Ahmet Şen