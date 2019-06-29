Fatih Tezcan'a 'Atatürk'e Hakaret'ten Suç Duyurusu

Aydın Baro Başkanlığı, Fatih Tezcan isimli şahsın Atatürk ile ilgili sosyal medyada paylaştığı videoda hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Barodan yapılan açıklamada, “Fatih Tezcan isimli şahıs hakkında, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret nedeniyle Baro Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuş olup, halen Youtube isimli sitede izlenebilmekte olan video yayınına erişimin engellenmesi talebinde bulunulmuştur” denildi.Tezcan’ın attığı bazı paylaşımlarda, “FETÖ Kemalizm’in Özbeöz evlâdıdır! Bu ülkede 2 vesayet vardır ve bunlar gizli ortaktır: Kemalist Terör Örgütü ve Fetullahçı Terör Örgütü! Dün bunları söylediğimde birileri inanmıyordu! Bugün? YSK Hâkimleri Türk Devleti’ne FETÖ ile birlikte Yargı Darbesi yapıyor ve hepsi Kemalist!” ifadeleri yer aldı.Editör:Ahmet Şen