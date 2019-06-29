Almanya’dan İsmail Türüt’e vize şoku

Karadenizli Türkücü İsmail Türüt, Almanya'dan konser teklifi aldı. Sanatçı, gurbetçilerle buluşacak olmanın sevinciyle ekibiyle birlikte hemen Almanya Konsolosluğuma vize başvurusu yaptı. Bir süre sonra Türüt'e vize çıktı ama sadece iki günlüğüneİsmail Türüt, konser teklifi alması nedeniyle ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı. Orkestradaki herkese 6 aylık çıkarken Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı. Vize şoku yaşayan Karadenizli türkücü Türüt, konsolosluk yetkilisinden aldığı yanıt karşısında bir şok daha yaşadı. Alman polisi üç yıl önce de Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.Editör: Ahmet Şen