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Bu haber 29 Haziran 2019 08:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

Almanya’dan İsmail Türüt’e vize şoku

İsmail Türüt, ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı, orkestradaki herkese 6 ay, Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı.

Almanya’dan İsmail Türüt’e vize şoku

Karadenizli Türkücü İsmail Türüt,  Almanya'dan konser teklifi aldı. Sanatçı, gurbetçilerle buluşacak olmanın sevinciyle ekibiyle birlikte hemen Almanya Konsolosluğuma vize başvurusu yaptı. Bir süre sonra Türüt'e vize çıktı ama sadece iki günlüğüne


İsmail Türüt, konser teklifi alması nedeniyle ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı. Orkestradaki herkese 6 aylık çıkarken Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı. Vize şoku yaşayan Karadenizli türkücü Türüt, konsolosluk yetkilisinden aldığı yanıt karşısında bir şok daha yaşadı. Alman polisi üç yıl önce de Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.



Editör: Ahmet Şen




 
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Almanya’dan İsmail Türüt’e vize şoku
Almanya’dan İsmail Türüt’e vize şoku
İsmail Türüt, ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı, orkestradaki herkese 6 ay, Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı.
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