Son Dakika! Urfa'da Milli Eğitim Müdürüne Taşlı Sopalı Saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız yanında bulunan iki kişi ile beraber aracında saldırıya uğradı taşlı ve sopalı saldırıda ilçe Milli Eğitim Müdürü ve yanındakiler yaralandı.Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından taşlı ve sopalı saldırıya uğrayan Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve yanında bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, Aracın da maddi hasara uğradığı öğrenildi. Saldırının nedeni taşıma ihalesinden dolayı olduğu iddia edildi.Olay yerine gelen Güvenlik güçleri saldırganların bulunması geniş çaplı soruşturma başlattıEditör: Ahmet Şen