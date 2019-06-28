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Bu haber 28 Haziran 2019 20:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

Seçimden Sonra İstanbullulara Mangalı Ellerimle Yakacağım Diyen Belediye Başkanı Sözünü Tuttu

Seçimden sonra gelecek İstanbullu seçmenlere mangalı ellerimle yakacağım” diyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sözünü tuttu. Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Mangalpark’ta mangalın başına geçti, kendi elleriyle İstanbul’da oy kullanan vatandaşlara kebap ikram etti.

Seçimden Sonra İstanbullulara Mangalı Ellerimle Yakacağım Diyen Belediye Başkanı Sözünü Tuttu

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Her şey çok güzel olacak demiştik ve çok güzel oldu” ifadesini kullandı. İstanbul seçiminin haksız bir şekilde tekrarlanması yönünde karar alınmasının ardından “İstanbul seçmenine çağrıda bulunmuş ve 23 Haziran'da Adana'ya gelmeyin. Seçimin ardından gelirseniz size kendi ellerimle kebap yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün bunun için buradayız. Mangal bahane zafer şahane” şeklinde konuştu.
31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adaylarının Adana başta olmak üzere büyük başarı elde ettiğini hatırlatan Başkan Soner Çetin, daha sonra İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun hakkının gasp edildiğini vurguladı. Başkan Çetin, “Ancak 23 Haziran'da halk bu haksızlığa öyle bir cevap verdi ki haksızlığı yapanlar yaptıklarına pişman oldular” ifadesini kullandı.

23 Haziran seçimleri için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu belirten Başkan Çetin, elde edilen başarıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte herkesin katkısı olduğunu kaydetti.

Çetin, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte “Her şey çok güzel olacak” yazılı pankart açtı.
Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte “Her şey çok güzel olacak” yazılı pankart açtı. Vatandaşların alkışları eşliğinde mangalın başına geçen Başkan Çetin, başta İstanbul seçmeni olmak üzere vatandaşlara elleriyle kebap ikram etti. Başkan Çetin bu arada Milletvekili Burhanettin Bulut'a elleriyle pişirdiği kebabı yedirdi



Editör: Ahmet Şen

 
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