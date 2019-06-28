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Bu haber 28 Haziran 2019 19:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

Arnavutköy'de Suriyeliler Tarafından Yeğeni Taciz Edilen Amca İsyan Etti

Yeğeni taciz edilen kişinin çağrısıyla toplanan kalabalık, Suriyeli mülteciler konusunda çözüm beklediklerini dile getirdi.

Arnavutköy'de Suriyeliler Tarafından Yeğeni Taciz Edilen Amca İsyan Etti

Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yerleştiği bölgelerden biri olan İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 11 yaşındaki erkek çocuğunun Suriyeli mülteciler tarafından taciz edildiği ileri sürüldü. Olaya tepki gösteren vatandaşın "Ümmet kardeşiyiz diyoruz ama olmuyor" demesi sosyal medyada gündem oldu

Suriyeli mülteciler tarafından taciz edildiğini iddia eden vatandaş, "Halk olarak susuyoruz. Ümmet kardeşiyiz diyoruz ama olmuyor. Sabah sekizde biz işe gidiyoruz akşam sekizde duyuyoruz ki Suriyeli birisi benim yeğenimi taciz etmeye götürüyor dedi.

Hava karardıktan sonra kadınların sokaklarda tek başına yürümeye korktuğunu anlatan genç adam, 11 yaşındaki erkek yeğeninin taciz edildiğini, buna karşı sessiz kalmayacağını söyledi. Çözün artık sorunu Başka çocukların da başına benzer şeylerin geldiğini dile getiren acılı adam, yetkililerden bu konuda çözüm istedi.

İşte o video;




Editör: Ahmet Şen










 
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Asayiş
Arnavutköy'de Suriyeliler Tarafından Yeğeni Taciz Edilen Amca İsyan Etti
Arnavutköy'de Suriyeliler Tarafından Yeğeni Taciz Edilen Amca İsyan Etti
Yeğeni taciz edilen kişinin çağrısıyla toplanan kalabalık, Suriyeli mülteciler konusunda çözüm beklediklerini dile getirdi.
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