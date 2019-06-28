Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 28 Haziran 2019 15:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Kaymakamlığından Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucu Eyyübiye ilçesinde göreve başlayan mahalle muhtarlarıyla eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eyyübiye Kaymakamlığından Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı

Valilik Konferans salonunda yapılan toplantıya Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Eyyübiye Kaymakamlığına bağlı kamu kurumlarının amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.



Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal eğitim toplantısı öncesi yaptığı konuşmada ” Eyyübiye’nin, şehrin en büyük ilçelerinden biri olduğuna, nüfus yoğunluğu ve yerleşim alanı büyüklüğü nedeniyle Eyyübiye’de kamu hizmetlerinin koordine edilmesinin güçlüğüne dikkat çekerek, bu yoğunluğa rağmen planlı ve programlı çalışarak hizmetlerin aksamadan yürütülmesini temin etmeye çalıştıklarını söyledi. Muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü bu anlamda muhtarların sorumluluklarının çok fazla olduğuna değinen Kaymakam Adem Ünal  muhtarlara her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını, gerek kaymakam olarak kendisinin gerek Kaymakamlığa bağlı birimlerin kapısının muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza daima açık olduğunu belirtti. Muhtarlardan, vatandaşların ve mahallelerinin sorunlarına duyarlı olmalarını ve aksaklıkları vakit geçirmeden ilgili yerlere aktarmalarını isteyen Kaymakam Ünal, “Sizler ve kamu idaresinin başında bulunan bizler vatandaşa karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek, memnuniyet seviyesini en üste çıkarmak için görev yapıyoruz. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir anlayışıyla çalışıp, üzerimize yüklenmiş olan sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.





Kaymakam Ünalın konuşmasının ardından  Eyyübiye İlçe Nüfus Müdürlüğü, jandarma Komutanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Yazı işleri müdürlüğü yetkilileri tarafından muhtarlara Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısı, Muhtar Bilgi Sistemi ve çeşitli konularda  bilgilendirme yapıldı.
Toplantı muhtarların talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesinin ardından  sona erdi.




Editör:Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Eyyübiye Kaymakamlığından Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı
Eyyübiye Kaymakamlığından Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı
31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucu Eyyübiye ilçesinde göreve başlayan mahalle muhtarlarıyla eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Alişan, Hakkında Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etmiyorum İddialarına Açıklama Getirdi
Alişan, Hakkında Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etmiyorum İddialarına Açıklama Getirdi
Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı Alişan hakkında "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmesi ortalığı karıştırmıştı. Alişan, bu sözlere açıklık getirdi.
Vekil Akay'ın Acı Günü
Vekil Akay'ın Acı Günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın annesi Meryem Akay vefat etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı
Türkiye'nin merakla beklediği başkanlık sisteminin ilk bakanlar kurulu, dün gece açıklandı.
THY'nin Yeni Uçağının İsmi 'Maçka' Oldu
THY'nin Yeni Uçağının İsmi 'Maçka' Oldu
Türk Hava Yolları(THY), filosuna kattığı ilk Boeing 787-9 Deramliner'a verilecek isim için sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlandığını açıkladı. Yeni uçağa, henüz 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün memleketi olan 'Maçka' isminin verildi.
Vali Memiş, Çoban Değil, Sürü Yöneticisi
Vali Memiş, Çoban Değil, Sürü Yöneticisi
Erzurum Valisi Okay Memiş’in, “Hayvancılık ile uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip sürü yöneticisi koyduk” sözlerine salonda hem kahkaha hem de alkış yükseldi.
Türkiye'de 3 Milyon 657 Bin Suriyelinin Yaşadığını Açıklayan Ak Partili Vekil: Maaş Verilmiyor, Yardım Yapılıyor
Türkiye'de 3 Milyon 657 Bin Suriyelinin Yaşadığını Açıklayan Ak Partili Vekil: Maaş Verilmiyor, Yardım Yapılıyor
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyelinin yaşadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ben Osman Öcalan'ın Kırmızı Bültenle Arandığını Bilmiyordum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ben Osman Öcalan'ın Kırmızı Bültenle Arandığını Bilmiyordum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400 ile ilgili bugüne kadar birçok kez gerek şahsım gerek ilgili arkadaşlarım işin bittiğini, işin teslim süreci içinde olduğunu ifade ettik. Nedense bizim söylediklerimize inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor. NATO ülkeleri birbirlerine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Bugüne kadar Sayın Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım” dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e Öcalan Mektubu Tepkisi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e Öcalan Mektubu Tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İP’in başındaki şahıs mitili İmralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı’da nöbete girmiş ya Pensilvanya’dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir” dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Öcalan Mektubu Tepkisi, Sanki Seçime Dönük Buradan Medet Umduk
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Öcalan Mektubu Tepkisi, Sanki Seçime Dönük Buradan Medet Umduk
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İstanbul halkına hayırlı olsun. Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Milli irade bütün siyasilerin saygı duyması gereken bir husustur. Sonucu saygı ile karşılıyoruz” dedi.
​Ayşe öğretmen beraat etti
​Ayşe öğretmen beraat etti
Bir televizyon kanalında yayınlanan programa telefon bağlantısı yapan ve burada söylediği sözler nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılanan öğretmen Ayşe Çelik beraat etti.
​Bakan Akar: Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor
​Bakan Akar: Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
05:00
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿