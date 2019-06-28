Urfa’da Yolda Oluşan Çukura Esnaflardan Önlem

Belediye El Atmayınca İş Vatandaşa Kaldı

Urfa’da bakım ve onarımı belediyeye ait olan Balıklıgöl Caddesinde yer yer meydana gelen bozulmalar, köstebek yuvasını andırıyor. Anayolda meydana gelen bozulmalar, kazalara sebebiyet veriyor. AKP Urfa’da en yüksek oyu almasına rağmen yol sorununa hala çözüm getirememişir.vatandaşlar sık sık belediyelere çağrıda bulunsa da, çalışmalar yetersiz kaldı.Balıklıgöl caddesinde oluşan çukurların kapatılmadığı gibi herhangi bir güvenlik önlemi de alınmadı. Bu durum karşısında çevredeki esnaflar kendi imkânlarıyla hazırladıkları levhaları koyarak vatandaşların güvenlik önlemini sağladı. Vatandaşlar bu durumu sosyal medya hesaplarında paylaşarak İşte % 75 Oy Verenlere Yapılan Hizmet dedi.Editör: Ahmet Şen