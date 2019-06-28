Başkan Baydilli Sorunları Yerinde İnceliyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sabahın erken saatlerinde ilçede alan gezileri yaparak sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Başkan Baydilli, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibi ve mahalle muhtarı ile birlikte bugün de Akpiyar Mahallesinde inceleme yaparak eksiklikleri yerinde tespit etti, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.Her gün bir mahallede incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, "Sabah gezilerimizle birlikte ilçemizde yapılan çalışmaları başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimiz ile birlikte yerinde inceliyoruz. Bugün de Akpiyar mahallemizde muhtarımız ve ekibimizle birlikte sahayı gezdik ve eksikleri gördük. İnşallah bunların giderilmesi için de gerekli çalışmaları yapacağız.Bunun yanında Akpiyar mahallemize kazandırdığımız semt pazarında gençlerin buradaki ışıklara ve pazara büyük zarar verdiğini, parklarımızdaki banklara ve oyun gruplarına zarar verdiklerini üzüntüyle gördük. Bu zarar verdikleri kamu malıdır ve tamamen vatandaşlarımızın cebinden çıkıyor. Ben özellikle aileleri uyarmak istiyorum, onlar da çocuklarını uyarsınlar ve burada vatandaşa hizmet amacıyla yaptığımız pazara, parklara zarar vermesinler. Ben ailelerden ve gençlerden bu konuda anlayış bekliyorum" diye konuştu.Başkan Baydilli mahalle gezilerinde kendisini görüp gelen vatandaşlarla fotoğraf çekinirken, vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini de dinledi.Editör: Ahmet ŞEn