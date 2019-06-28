Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 28 Haziran 2019 13:25:57 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalıları Bakın Nasıl Kandırdı

THY’nin uçağına ankette birinci olmasına rağmen "Göbeklitepe" isminin verilmemesine tepkilere neden oldu

Şanlıurfalıları Bakın Nasıl Kandırdı

THY’nin filoya yeni katılacak Dreamliner için geçtiğimiz günlerde yeni isim arayışına girdi. Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik düzenlediği ankette Göbeklitepe’nin ankette birinci olmasına rağmen Göbeklitepe isminin verilmemesine tepkiler yağdı.
 


Ankette Maçka İsmi Yoktu

THY resmi sosyal hesabında halka açtığı ankette Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma' isimlerini önerdi. Önerilen isimlerden en çok Göbeklitepe ismi seçildi fakat, yapılan bu isimlerde Maçka adı olamamasına rağmen Maçka tercih edildi. Madem bu şekilde bir isim koyulacaktı neden anket yapıldı.


 

Kamuoyu İle Alay Edildi

Türk Hava Yollarının (THY), filosuna dün dahil olan ilk “Boeing 787-9 Dreamliner’a, Trabzon’da 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül’ün memleketi “Maçka” adı verildi. THY'nin aldığı bu kararın ardından Şanlıurfalılar Göbeklitepe’nin hakkının yenmesine büyük tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise kamuoyu ile alay edildiğini iddia etti.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa’da DEAŞ’ın 7 Sözde Emiri Yakalandı
Şanlıurfa’da DEAŞ’ın 7 Sözde Emiri Yakalandı
DEAŞ terör örgütüne büyük darbe
Urfa’da Yolda Oluşan Çukura Esnaflardan Önlem
Urfa’da Yolda Oluşan Çukura Esnaflardan Önlem
Şanlıurfa’da Balıklıgöl caddesinde kazalara davetiye çıkaran çukur ile ilgili belediye harekete geçmeyince vatandaş kendi önlemini kendi aldı
Şanlıurfalıları Bakın Nasıl Kandırdı
Şanlıurfalıları Bakın Nasıl Kandırdı
THY’nin uçağına ankette birinci olmasına rağmen "Göbeklitepe" isminin verilmemesine tepkilere neden oldu
Şanlıurfa’da Yılanların Dansı
Şanlıurfa’da Yılanların Dansı
Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde birçok bölgede yılanların dansı kamaraya yansıdı.
Şanlıurfa’da Anız Yangını Korkuttu
Şanlıurfa’da Anız Yangını Korkuttu
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan anız yangını korkuttu.
Urfa’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunları Masaya Yatırıldı
Urfa’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunları Masaya Yatırıldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir'de 3 bin 850 öğrenci mevsimlik tarım göçünden etkilendi
Urfa’da Belediye Meclis Üyesi Ve Ailesi Gözaltına Alındı
Urfa’da Belediye Meclis Üyesi Ve Ailesi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye meclis üyesi ve ailesinden 4 kişi gözaltına alındı. Zanlının kaldığı evin bahçesinde ise iş makinesi yardımıyla kazı yapıldığı öğrenildi.
Şanlıurfa’da Sıcak Havayla Birlikte Yılan Kapanı Satışları Arttı
Şanlıurfa’da Sıcak Havayla Birlikte Yılan Kapanı Satışları Arttı
Şanlıurfa genelinde sıcak havanın iyice hissedilmesiyle yılanlar da kırsal mahallelerrde kendini gösterdi. Vatandaşlar yılanlardan korunmak için kapan satıcılarına koştu.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, LGS’nin açıklanmasından sonra Şanlıurfa’nın eğitim seviyesi ile ilgili bir yazı yayınladı. Coşkun, Şanlıurfa’nın Türkiye sonuncusu olmasının sebeplerini araştırmak adına İl Milli Eğitim Müdürünü düelloya davet etti.
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.
​Valilik Şanlıurfa’da Otel İhtiyacını Karşılamak İçin Girişimlere Başladı
​Valilik Şanlıurfa’da Otel İhtiyacını Karşılamak İçin Girişimlere Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle yerli ve yabancı Turistlerin akınına uğrayan Urfa'da son zamanlarda konaklama sorununun yaşanmasına Şanlıurfa valiliği el attı.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
05:00
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿