Şanlıurfalıları Bakın Nasıl Kandırdı



Ankette Maçka İsmi Yoktu

Kamuoyu İle Alay Edildi

THY’nin filoya yeni katılacak Dreamliner için geçtiğimiz günlerde yeni isim arayışına girdi. Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik düzenlediği ankette Göbeklitepe’nin ankette birinci olmasına rağmen Göbeklitepe isminin verilmemesine tepkiler yağdı.THY resmi sosyal hesabında halka açtığı ankette Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma' isimlerini önerdi. Önerilen isimlerden en çok Göbeklitepe ismi seçildi fakat, yapılan bu isimlerde Maçka adı olamamasına rağmen Maçka tercih edildi. Madem bu şekilde bir isim koyulacaktı neden anket yapıldı.Türk Hava Yollarının (THY), filosuna dün dahil olan ilk “Boeing 787-9 Dreamliner’a, Trabzon’da 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül’ün memleketi “Maçka” adı verildi. THY'nin aldığı bu kararın ardından Şanlıurfalılar Göbeklitepe’nin hakkının yenmesine büyük tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise kamuoyu ile alay edildiğini iddia etti.Editör: Ahmet Şen