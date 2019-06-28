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Bu haber 28 Haziran 2019 11:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Alişan, Hakkında Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etmiyorum İddialarına Açıklama Getirdi

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı Alişan hakkında "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmesi ortalığı karıştırmıştı. Alişan, bu sözlere açıklık getirdi.

Alişan, Hakkında Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etmiyorum İddialarına Açıklama Getirdi

Sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter’da 23 Haziran seçimlerimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu’nu kabul etmediği iddiasıyla gündeme gelen Alişan, suskunluğunu bozarak iddialara açıklık getirdi

Alişan, Twitter'da yayılan bir iddia nedeniyle oldukça eleştiri almıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği bilinen Alişan'ın, Ekrem İmamoğlu'na söylediği iddia edilen sözleri ortalığı karıştırmıştı. Alişan'dan bu sözlere yalanlama geldi.

Önceki gün bir Twitter kullanıcısı, Alişan'ın Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmediğini iddia ederek "Fare dağa küsmüş, Git Gonya’ya yerleş! Mal!" diyerek hakaret etmişti. Bu iddianın yayılmasının ardından Alişan, kullanıcıya yanıt verdi.

İddiaların yalan olduğunu Söyleyen Alişan, sosyal medya hasabından yaptığı paylaşımla "Birisi bir yalan atıyor ortaya,ama işin daha vahimi ona inanıp ta beni itham edenlerin hepsi okumuş, mürekkep yalayıp yutmuş, son derece zeki!! İnsanlar. Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin..Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım.." diyerek o sözleri sarf etmediğini söyledi.


Editör: Ahmet Şen


 
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Alişan, Hakkında Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etmiyorum İddialarına Açıklama Getirdi
Alişan, Hakkında Ekrem İmamoğlu'nu Kabul Etmiyorum İddialarına Açıklama Getirdi
Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı Alişan hakkında "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmesi ortalığı karıştırmıştı. Alişan, bu sözlere açıklık getirdi.
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