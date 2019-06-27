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Bu haber 27 Haziran 2019 23:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin

Güneş ışığı altında beklemiş sular tehlike saçıyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin

Uzmanlar yaz mevsiminde su tüketiminin vücut ağırlığı ve terlemeye bağlı olarak arttırılması gerektiğini söylerken, güneşte beklemiş pet şişeler ve damacanalar bir kez daha gündemimize girdi. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.


Suyun satış noktalarında dolapta ya da serin yerde bekletilmesi gerektiğini söyleyen Orhan Korkusuz, "Ancak, satış noktasına gelene kadar, özellikle üretim noktaları ve toptancılarda suyun güneşte bekleyip beklemediğinden emin olmak mümkün değil. BPA, suyun damacana ya da plastik şişede bekleme süresi ve ısıya maruz kalma oranına göre, sıvıya geçer. Dışarıda iken su alacaksanız mutlaka cam şişelerde satılanları tercih edin. Evlerinizde ise musluk suyunu, NSF belgesi olan arıtıcılardan geçirerek için. Sonrasında da mutlaka cam sürahi ya da şişelerde saklayın" diye konuştu.

 

BPA Neden Tehlikeli?

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, "Bu sıcak günlerde hemen herkesin elinde pet şişede su görüyoruz. Ancak pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (BisfenolA) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar plastiğin hammaddesinde bulunan BPA’nın özellikle kadınlık hormonu olan östrojeni taklit ederek erkeklerde infertiliteye yol açabileceğini; kalp hastalıklarından hormonal sorunlara, kanserden gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa sebep olabileceğini ortaya koyuyor" dedi.
Anne adaylarının damacana ve pet şişeden su içmemesi gerektiğinin altını çizen Korkusuz, fetüse de geçebilen BPA, erken doğum riskinin artmasına, çocuklarda ve gençlerde davranış bozukluklarına yol açabildiğini belirtirken yaz mevsiminde sağlıklı su içmek isteyenlere cam şişelerde satılan ya da su arıtma cihazıyla arıtılan suyu önerdi.


 

Su Arıtma Cihazı Alırken Belgelerine Dikkat Edin

"Su arıtma cihazları, sağlıklı su elde etmek için doğru alternatiflerdir. Arıtma alacaksanız, ürünün tamamını kapsayan garantisi olup olmadığını mutlaka sorun. Merdiven atlı ürünlere itibar etmeyin ve NSF belgesi olanları tercih edin" diyen Orhan Korkusuz bu ürünleri taktırdıktan sonra da bakımlarının yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.
Korkusuz, "Türkiye’de standartlar oluşturuluncaya kadar, kabul ettiğimiz geçerli, en büyük standart, NSF belgesidir. Su arıtma cihazı alacak olanlar sadece ürünün birkaç parçasında değil tamamında bu belgenin olduğundan emin olsunlar. Vatandaşlarımız bu belgeleri almış markaları öğrenmek için nsf.org adresine bakabilirler" dedi.


Editör: Ahmet Şen

 
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Sağlık
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş ışığı altında beklemiş sular tehlike saçıyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
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