Urfa’da Anız Yangınında Eşyaları Kül Olan Aileye Yardım

Siverek’in Katırkuyu kırsal mahallesinden gelerek, ilçeye merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çepni kırsalına hayvanlarını otlatmak için yerleşen Davut Kuşamaç’a ait çadır, içindeki tüm malzemelerle birlikte henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan anız yangınında kül oldu. Yangında 3 küçükbaş hayvan ile 20 tavuk telef oldu.Yangında ev eşyaları ile gıda malzemelerini kaybeden aileye Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay çadır ve gıda malzemesi yardımında bulundu. Siverek Belediyesi ekipleri barınaksız kalan aile için AFAD tarafından temin edilen çadırı kurarken, aileye bir ay yetecek kadar gıda malzemesi verildi.Aileyi olay yerinde ziyaret eden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, "Burada çıkan yangın sonucu hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran bir ailemizin çadırları ve içindeki tüm malzemelerle birlikte yanması üzerine Kızılay ve AFAD’la birlikte istişare içinde bir çalışma başlattık. Mağdur ailemize ilk etapta çadır, battaniye, gıda ve ev malzemelerini temin ettik. Büyük bir yangın olmuş ve ailemiz maddi anlamda büyük bir zarar görmüştür, çok şükür bu yangında bir can kaybının olmaması bizi teselli etti. Buradan bu olay da anız yakılmasının insanlara ve canlılara ne kadar zarar verdiğini bize gösterdi, vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.Davut Kuşamaç’ın oğlu Vedat Kuşamaç, "Yangının elektrik direklerinden çıktığını tahmin ediyoruz, bu yangında bütün tarla yandı, tarlanın içinde kurduğumuz çadırımız ve içindeki gıda malzemeleri ile ev aletleri olan buzdolabı, televizyon, derin dondurucu gibi malzemeler tamamen yandı. Bu yangında küçükbaş hayvanlarından birkaçı da telef oldu" diye konuştuEditör: Ahmet Şen