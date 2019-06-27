Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 27 Haziran 2019 20:15:11 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Anız Yangınında Eşyaları Kül Olan Aileye Yardım

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangınında, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan ailenin tüm eşyaları yandı. Aileye Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay yardımda bulundu.

Urfa’da Anız Yangınında Eşyaları Kül Olan Aileye Yardım

Siverek’in Katırkuyu kırsal mahallesinden gelerek, ilçeye merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çepni kırsalına hayvanlarını otlatmak için yerleşen Davut Kuşamaç’a ait çadır, içindeki tüm malzemelerle birlikte henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan anız yangınında kül oldu. Yangında 3 küçükbaş hayvan ile 20 tavuk telef oldu.



Yangında ev eşyaları ile gıda malzemelerini kaybeden aileye Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay çadır ve gıda malzemesi yardımında bulundu. Siverek Belediyesi ekipleri barınaksız kalan aile için AFAD tarafından temin edilen çadırı kurarken, aileye bir ay yetecek kadar gıda malzemesi verildi.


Aileyi olay yerinde ziyaret eden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, "Burada çıkan yangın sonucu hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran bir ailemizin çadırları ve içindeki tüm malzemelerle birlikte yanması üzerine Kızılay ve AFAD’la birlikte istişare içinde bir çalışma başlattık. Mağdur ailemize ilk etapta çadır, battaniye, gıda ve ev malzemelerini temin ettik. Büyük bir yangın olmuş ve ailemiz maddi anlamda büyük bir zarar görmüştür, çok şükür bu yangında bir can kaybının olmaması bizi teselli etti. Buradan bu olay da anız yakılmasının insanlara ve canlılara ne kadar zarar verdiğini bize gösterdi, vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.
Davut Kuşamaç’ın oğlu Vedat Kuşamaç, "Yangının elektrik direklerinden çıktığını tahmin ediyoruz, bu yangında bütün tarla yandı, tarlanın içinde kurduğumuz çadırımız ve içindeki gıda malzemeleri ile ev aletleri olan buzdolabı, televizyon, derin dondurucu gibi malzemeler tamamen yandı. Bu yangında küçükbaş hayvanlarından birkaçı da telef oldu" diye konuştu


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa’da Anız Yangınında Eşyaları Kül Olan Aileye Yardım
Urfa’da Anız Yangınında Eşyaları Kül Olan Aileye Yardım
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangınında, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan ailenin tüm eşyaları yandı. Aileye Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay yardımda bulundu.
Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda
Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda
Avrupalı ülkelerden Şanlıurfa’ya gelen gençler Büyükşehir Belediyesinin sanat sokağını gezerek Şanlıurfa’ya özgü el işi sanatlarını uygulama imkânı buldular.
Urfa'da Çeşitli Suçlardan Aranan 7 Kişi Yakalandı
Urfa'da Çeşitli Suçlardan Aranan 7 Kişi Yakalandı
Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
​Şanlıurfa Yolunda Ambulans ile Araç Çarpıştı! 2 Yaralı
​Şanlıurfa Yolunda Ambulans ile Araç Çarpıştı! 2 Yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
​GAİB’İN E-İHRACAT EĞİTİMİ ŞANLIURFA’DA BAŞLIYOR
​GAİB’İN E-İHRACAT EĞİTİMİ ŞANLIURFA’DA BAŞLIYOR
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından, birliğin temsilciliği bulunan bölge illerine yönelik düzenlenen Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitiminin Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin illerinin ardından yarın da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde, Şanlıurfa’da başlayacak.
Şanlıurfa’da Futbol Yaz Okuluna Yoğun İlgi
Şanlıurfa’da Futbol Yaz Okuluna Yoğun İlgi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için düzenlediği futbol yaz okuluna ilgi devam ediyor.
Şanlıurfalılar Gap Vadisi Tesislerine Akın Ediyor
Şanlıurfalılar Gap Vadisi Tesislerine Akın Ediyor
Şanlıurfa'da sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile birlikte vatandaşlar hafta sonlarını büyükşehir belediyesinin kentte kazandırdığı GAP Vadisi ve Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde geçiriyor.
Urfa’da Resmi Araçla Piknik Keyfi!
Urfa’da Resmi Araçla Piknik Keyfi!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde 'israf'ın önüne geçilmek bilmiyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde araçlar, kişiye özel işler için kullanılıyor. Bunun son örneği piknikte görüntülendi.Büyükşehir Belediyesinde çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan araçla piknik keyfi yaptı.
Otomobilin Çarptığı Urfalı İşçi Öldü
Otomobilin Çarptığı Urfalı İşçi Öldü
Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan işçiye otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Urfa'da Türktelekom'a Ait Açık Rögar Kapakları Tehlike Saçıyor
Urfa'da Türktelekom'a Ait Açık Rögar Kapakları Tehlike Saçıyor
Şanlıurfa’da Türk Telekom’a ait rögar kapakları çalındı
Taştan, Yeni Görevinde Başarılar Dilerim
Taştan, Yeni Görevinde Başarılar Dilerim
Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüten Seyit Ahmet Sümer, Kırıkkale İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğüne, Hac ve Umre Şube Müdürlüğü görevini yürüten Sâni Soytürk Çorum İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Hac ve Umre Şefi Ahmet Alpaya, Antalya Serik İlçe Müftülüğü Şefi olarak tayin oldu.
​Biber, Patlıcan Kurutma Zamanı Geldi! Yeni Sezon Fiyatları Ne Kadar?
​Biber, Patlıcan Kurutma Zamanı Geldi! Yeni Sezon Fiyatları Ne Kadar?
Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler, kenti kırmızıya boyadı.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
05:00
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿