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Bu haber 27 Haziran 2019 19:15:16 Tarihinde eklenmiştir.

Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda

Avrupalı ülkelerden Şanlıurfa’ya gelen gençler Büyükşehir Belediyesinin sanat sokağını gezerek Şanlıurfa’ya özgü el işi sanatlarını uygulama imkânı buldular.

Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda

Edessa Gençlik Gurubu tarafından düzenlen ‘Kızıltoprak Üzerinde Bir Avuç Medeniyet’ projesi kapsamında Erasmus Plus Gençlik Değişim programı ile 6 Avrupa ülkesinden 30 genç Şanlıurfa’nın kültürünü tanıma imkânı buldu.




 Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Erasmus Plus tarafından gençlik değişimi projesi kapsamında birçok farklı ülkede yaşayan gençler, farklı ülkelerde kültür ve tarihi geziler düzenleniyor. Bu proje kapsamında Şanlıurfalı gençlerin düzenlediği ‘Kızıltoprak Üzerinde Bir Avuç Medeniyet’ projesi ile Şanlıurfa’ya 6 Avrupa ülkesinden 30 genç geldi.




Şanlıurfa’nın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, tarihi yerlerini gezme imkânı bulan gençler medeniyetler arasında köprü kurmak için gönüllü oldular.  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hizmet veren Sanat Sokağını gezen Avrupalı gençler, Şanlıurfalı gençler ile bir araya gelerek Şanlıurfa’ya özgü yapılan el işi sanatlarını tanıma imkânı buldular.




Editör: Ahmet Şen


 
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Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda
Avrupalı Gençler Büyükşehi’in Sanat Sokağı’nda
Avrupalı ülkelerden Şanlıurfa’ya gelen gençler Büyükşehir Belediyesinin sanat sokağını gezerek Şanlıurfa’ya özgü el işi sanatlarını uygulama imkânı buldular.
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