Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 27 Haziran 2019 17:45:56 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Belediye Meclis Üyesi Ve Ailesi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye meclis üyesi ve ailesinden 4 kişi gözaltına alındı. Zanlının kaldığı evin bahçesinde ise iş makinesi yardımıyla kazı yapıldığı öğrenildi.

Urfa’da Belediye Meclis Üyesi Ve Ailesi Gözaltına Alındı

- Şanlıurfa’da droneli terör operasyonu: 5 gözaltı
- Operasyon sonrası meclis üyesinin bahçesinde kazı yapıldığı öğrenildi


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde HDP’li belediye meclis üyesi Dilan Ablay’ın evine gece saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi. Dronenin de kullanıldığı baskında HDP’li belediye meclis üyesi Dilan Ablay ile birlikte 2 kardeşi ve anne ile babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.



Ablay’ın kaldığı evin bahçesinde ise iş makinesi yardımıyla kazı yapıldığı öğrenildi. Polisin bahçede ne aradığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa’da Belediye Meclis Üyesi Ve Ailesi Gözaltına Alındı
Urfa’da Belediye Meclis Üyesi Ve Ailesi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye meclis üyesi ve ailesinden 4 kişi gözaltına alındı. Zanlının kaldığı evin bahçesinde ise iş makinesi yardımıyla kazı yapıldığı öğrenildi.
Şanlıurfa’da Sıcak Havayla Birlikte Yılan Kapanı Satışları Arttı
Şanlıurfa’da Sıcak Havayla Birlikte Yılan Kapanı Satışları Arttı
Şanlıurfa genelinde sıcak havanın iyice hissedilmesiyle yılanlar da kırsal mahallelerrde kendini gösterdi. Vatandaşlar yılanlardan korunmak için kapan satıcılarına koştu.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, LGS’nin açıklanmasından sonra Şanlıurfa’nın eğitim seviyesi ile ilgili bir yazı yayınladı. Coşkun, Şanlıurfa’nın Türkiye sonuncusu olmasının sebeplerini araştırmak adına İl Milli Eğitim Müdürünü düelloya davet etti.
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.
​Valilik Şanlıurfa’da Otel İhtiyacını Karşılamak İçin Girişimlere Başladı
​Valilik Şanlıurfa’da Otel İhtiyacını Karşılamak İçin Girişimlere Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle yerli ve yabancı Turistlerin akınına uğrayan Urfa'da son zamanlarda konaklama sorununun yaşanmasına Şanlıurfa valiliği el attı.
​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı
​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da İzdivaç Operasyonu
​Şanlıurfa’da İzdivaç Operasyonu
Aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ’nün izdivaç yapılanmasıyla ilgili operasyon düzenlendi. Emniyet ve MİT Bölge Başkanlığınca tespit edilen aralarında aktif askerlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
​Urfalı Pamuk Üreticilerinin Haşere ile İmtihanı
​Urfalı Pamuk Üreticilerinin Haşere ile İmtihanı
Şanlıurfa’da pamuk üreticileri, haşereyle mücadelede sık sık ilaçlama yaptıkları için pamuk hasadından verim alamamaktan dert yanıyor.
​Binlerce Oy Verildi! Urfalıların Dayanışması Uçağa Göbeklitepe İsmini Verdirecek
​Binlerce Oy Verildi! Urfalıların Dayanışması Uçağa Göbeklitepe İsmini Verdirecek
THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik yayınladığı ankete binlerce Urfalı oy verdi. Göbeklitepe gün içinde Twitter’da en çok kullanılan hastag olarak ilk sıraya yerleşti.
Urfa’da Korkunç Kaza
Urfa’da Korkunç Kaza
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin alev almasıyla içerisinde bulunanlar yanmaktan son anda kurtuldu.
Urfa’da Motosiklet Çalan Hırsızın Rahatlığı Pes Dedirtti
Urfa’da Motosiklet Çalan Hırsızın Rahatlığı Pes Dedirtti
Şanlıurfa’da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
05:00
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿