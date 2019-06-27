Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki açıklamalarında “Partili bakan olmayacak” ve “Sizi ters köşe yapabilirim” derken kabineye mevcut bakanlardan dört isim alındı. Milletvekili seçilen dört bakanın istifa etmesiyle AK Parti’nin 294 olan milletvekili sayısı 290’a düşecek. Berat Albayrak, Abdulhamid Gül, Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu kabinenin ‘siyaset’ temsilcileri oldu.Yeni sistemde kabine üyelerinin milletvekili olmaması şartı getiriliyor. Bu nedenle bakan olarak atanan dört kişi milletvekili koltuğunu da kaybetti.Çavuşoğlu, Soylu ve Gül son Bakanlar Kurulu'ndaki görevlerini Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de sürdürürken, son kurulda Enerji Bakanı olan Albayrak ise farklı bir göreve atandı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bu görevinden ayrılarak, Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Diğer bakanlar ise şöyle:Editör: Ahmet Şen