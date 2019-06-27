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Bu haber 27 Haziran 2019 12:45:38 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Nesli Tükenme Tehlikesi Bulunan Ceylanların Sayısı Artıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine adını veren, zarif ve narin yapılarıyla görenleri kendilerine hayran bırakan ceylanlar, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde koruma altına alınmasının ardından sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Urfa’da Nesli Tükenme Tehlikesi Bulunan Ceylanların Sayısı Artıyor

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan‘’gazellasubgutturosa "türüasya ceylanları 1977 yılında Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve 1982 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesine devredildi.
Koruma altına alındığı yıllarda sayıları 10 erkek 13 dişi olmak üzere toplam 23 baş olan ceylanların bu yıl ki doğumların ardından sayılarının 1.150’yi bulması bekleniyor.

Dünyada ender bölgelerde yaşayan asya ceylanlarının Türkiye’de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Kentte, türkülere de konu olan ve Ceylanpınar ilçesine adını veren Asya ceylanları, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle 1977 yılında koruma altına alındı.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Birim Şefi Bora Sarıçam, Doğal özelliklerini kaybetmemeleri için insanlardan mümkün olduğunca uzakta, yabani hayvanların zarar vermemesi için oluşturulan etrafı kafes tel ile çevrilmiş doğal alanlarda yaşayan ceylanlara, zaman zaman yem desteği de sağlandığını söyledi.

Ceylanların ilgili birimlerinden talep edilmesi durumunda yetiştiricilere ve hayvan severlere belirli bir fiyat üzerinden satışının yapıldığını aktaran Sarıçam, Ağustosve Kasım ayları arasında talep eden yetiştirici veya hayvan severlere çift olarak satıldığını, ceylanların ikizlik oranın yüzde 10 civarında olduğunu ifade etti.

Narin ve zarif yapılarıyla bilindiği kadar ürkek oldukları bilinen ceylanlara özellikle doğum süresince azami dikkat gösteriliyor zira yapılarından dolayı sessiz ve sakin bölgede barınmaları gerekiyor. Bu özel dönemde kendilerine zarar vermemeleri için azami özen gösteriliyor.
2019 doğum sezonunda yaklaşık 400 yavru beklendiğini de dile getiren Sarıçam, satış dönemi olan Ağustos ve Kasım ayları arasında yetiştirici ve hayvan severlere belirlenen fiyat üzerinden satışının yapılacağını dile getirdi.



Editör: Ahmet Şen
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Urfa’da Nesli Tükenme Tehlikesi Bulunan Ceylanların Sayısı Artıyor
Urfa’da Nesli Tükenme Tehlikesi Bulunan Ceylanların Sayısı Artıyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine adını veren, zarif ve narin yapılarıyla görenleri kendilerine hayran bırakan ceylanlar, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde koruma altına alınmasının ardından sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.
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