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Bu haber 27 Haziran 2019 08:30:11 Tarihinde eklenmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e Öcalan Mektubu Tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İP’in başındaki şahıs mitili İmralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı’da nöbete girmiş ya Pensilvanya’dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e Öcalan Mektubu Tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısında konuştu. Yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan Bahçeli, MHP’nin hiçbir taahhüdünü unutmadığına dikkat çekerek, “Ne dediysek yaparız, neyi yaptıysak sonuna kadar savunur ve sahipleniriz. Millete hizmet aşkıyla dolu bir hayat ve siyaset çizgimiz vardır. Bizim çizgimizde eğrilik, yamuk görülmemiştir, görülmeyecektir. Mert olduk, metanetimizi koruduk, siyaseti adam gibi yaptık. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi süresince neye inanıyor, neyi doğru buluyorsak, neyin hayırlı olduğunu düşünüyorsak tavrımızı ve duruşumuzu buna göre belirledik. Hakikat neredeyse biz orada olduk. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik, yanında durduk. Cumhur İttifakı’nın hedefleri doğrultusunda gece demedik, gündüz demedik, of demedik ve üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Çok şükür müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin, aklına geleni işleyip her ağacı taşlamaya yeltenmesin. Bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olmaz, olamaz. MHP İstanbul’da doğrunun, dik duruşun, tarihi mirasın, milli bekanın, milli dayanışmanın ve bin yıllık kardeşliğin safında sağlam şekilde yerini almıştır. MHP, İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın başarısı için ter dökmüş, emek vermiştir” ifadelerini kullandı.7


“İstanbul’a bir mitil attık gelin görün ki alayı birden toz toprak gibi havaya kalktı” diyen Bahçeli, “Mitil İstanbul’da dedik pos kavgasına tutuşanlar ucuz ve ucube pazarlıklara tutunanlar çılgına döndü, kayış kopardılar. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca militanlaştılar, seviyesizliğin minyatürü sevimsizliğin mihmandarı, sevgisizliğin mimar başı haline geldiler. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların çoktan tutuşmuş fitili. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP dediğini yaptı, sözünü tuttu, sözünün gereği neyse sahaya ve zemine yansıttı. İstanbul’a gelmediğimizi uyduranlar, bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyenler, neredeydiniz diye soranlar, ortalıkta yoktunuz diye gerçekleri çarpıtanlar, iyi görünümlü kötüler güzel kisveli çirkinlerdir. Bunlara ne söylesek beyhudedir. Bunların kalpleri mühürlü, vicdanları düğümlü, iradeleri rehinlidir. Fitilini Kandil terör yuvasının, Pensilvanya ihanet şebekesinin ateşlediği karanlık güruhun MHP’nin hakkını teslim etmesi dünyanın tersinden dönmesini beklemek kadar abestir, zaman kaybıdır. Bazıları da görülmüştür ki mitil üzerinden daha izansız, daha sivri, daha ahlaksız isnat ve iftiralara teşebbüs etmişlerdir. Bunlar akıllarınca bizi köşeye sıkıştıracaklar, zora sokacaklar, partimizi ve siyasetimizi tartışmaya açacaklar” açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “İstanbul’a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı’ya atmışlar” sözlerine değinen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“İP’in başındaki şahıs mitili İmralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı’da nöbete girmiş ya Pensilvanya’dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir. MHP ile teröristler arasında en küçük bir bağ kurmak bile iblisin oyununa girmek, günahkarlığa kul köle olmaktır. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu, bu mektubu aklamaya çalıştığımızı, bu mektuba zımnen göz yumduğumuzu bırakınız iddia etmeyi aklından geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak dahi alçaklıktır, arsızlıktır. Bizim söylediğimiz; HDP Kandil’in aparatı ve siyasi aracısıdır. Ha HDP ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. HDP’nin zillet ittifakının içinde olması CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına destek mesajları teröristbaşı tarafından kabul görmemiştir. Edirne’de yatan terörist Demirtaş, İmralı’da cezasını çeken teröristbaşı ve Kandil’deki ihanet yuvası arasında yeşeren ve yayılan çelişki ve çatlaklar bir bakıma PKK’nın çözülme sürecinde olduğunun işaretidir. Öcalan canisi ile HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa elbette bunu görmezden ve duymazdan gelemezdik. PKK, HDP, Edirne ve İmralı arasındaki güç mücadelelerinin içeriği esasen bizi bağlamayacak ve bizim meselemiz de olmayacaktır. Ancak konu İstanbul’du, hesaplar İstanbul üzerine yapılmıştı. Ne ibret verici bir gerçektir ki teröristbaşının mektubuna ne CHP’den ne İP’ten en ufak bir tepki gelmemiştir.”




Editör: Ahmet Şen
 
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