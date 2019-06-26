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Bu haber 26 Haziran 2019 21:30:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde

Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.

​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde

Valilik protokol girişinde Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Erin tarafından makamda ağırlandı. Vali Erin ile makamda bir süre görüş alışverişinde bulunan Çataklı ve Güllüoğlu, buradaki ziyaretin ardından Birecik ilçesine geçerek, geçtiğimiz günlerde iki kez heyelan yaşanan Birecik sahil yolu üzerinde incelemelerde bulundu. Heyelan bölgesindeki incelemelerinin ardından Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Halfeti Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Birecik sahil yolu üzerinde meydana gelen heyelanın ardından Valilik koordinesinde AFAD ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile belli sayıda konutun boşaltıldığını hatırlatarak, bundan amaçlarının can kaybı riskini ortadan kaldırarak insanların zarar görmesini engellemek olduğunu söyledi. Heyelan bölgesinde ciddi bir risk bulunduğunu ve bu risk nedeniyle de ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Çataklı, büyükşehir belediyesi ve AFAD tarafından bir çalışmanın yürütüldüğünü ancak yapılacak projenin ve ıslah çalışmasının biraz zaman alacağını belirterek, ortaya çıkacak proje ve ıslah çalışmasına göre bir iş takvimi belirleneceğini ve çalışmalara başlanacağını ifade etti. Birecik sahil yolundaki heyelan riski nedeniyle yolun trafiğe açılamayacağını, ulaşımı temin etmek maksadıyla alternatif yol açma çalışmasının devam ettiğini belirten Çataklı, aynı bölgede boşaltılan konutlarla ilgili de afete maruz kalan bölge ilan edilmesiyle ilgili de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. 






Editör: Bahar Yüksel
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