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Bu haber 26 Haziran 2019 20:15:32 Tarihinde eklenmiştir.

​İhracat Düştü, Domates Dibe Vurdu

İhracat düşüklüğü sebebiyle meyve sebze halinde domates fiyatı 30 kuruşa kadar düştü. Çiftçiler bölgeye ihracatçıları davet ederken, ihracat firmaları ise ürün gönderdiği Suudi Arabistan'ın vergileri yaklaşık yüzde 25 yükseltmesi ve analiz sebebiyle ürünleri Cidde Limanı'nda bekletmesi dolayısıyla zor günler yaşıyor.

​İhracat Düştü, Domates Dibe Vurdu

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin domates üretimi ve ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Erdemli'de domates üretimimiz devam etmektedir. Yaklaşık bin rakımına kadar hasadımız başlamıştır. Domateslerimiz çok kaliteli ve ihracata uygundur. Hiçbir şekilde ilaç kalıntısı yoktur. Bütün ihracatçılarımızı Erdemli'ye bekliyoruz" dedi. 



 

Domatesin Kilosu 30 Kuruşla 1 TL Arası Satılıyor

İhracatın düşüşüyle fiyatın da düştüğünü aktaran Şahin, "Geçen yıla göre ihracatımız yüzde 50 oranında azalmıştır. Şu anda neredeyse ihracat yapılmamaktadır. Çiftçilerimiz zor durumdadır. Şu anda bir kilo domates 30 kuruşla 1 TL arasında satılmaktadır. Ama sürekli olarak gitmemektedir. Özellikle de kırmızı veya pembe dediğimiz domatesler az sayıda gitmektedir. Bütün ihracatçılarımızı yöremize bekliyoruz" diye konuştu. 




 

Problemler Çözülürse Çiftçi Karşılığını Alır

Şahin, ihracatın bu günlerde Suudi Arabistan'a gerçekleştirildiğini ve gönderilen domateslerin analiz nedeniyle uzun süre bekletildiğini, dolayısıyla ürünün pazara geç ulaştığını dile getirdi. Şahin, "Burada şuan 2-3 firma ihracat yapıyor. Geçen yıl 5-10 firma yapıyordu. Şuan için ihracat Suudi Arabistan'a yapılıyor. İhracat yapan firmalarımız, Cidde Limanı'nda tırların bekletildiğini, limandan alınan domates örneklerinin analiz için Riyad'a gönderilip oradan 1 hafta 10 günde dönmesinin beklendiğini, bu süre zarfından domateslerin Cidde Limanı'nda bekletildiği şikayetinde bulunuyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunların bir an önce yetkililerimize duyurulup, çözümünü istiyorlar. Bu gibi problemler çözülürse ürünler para eder, çiftçi emeğinin karşılığını alır" diye konuştu. 





 

Domatesleri Kalitesi Bozulmadan Pazara Ulaşması Lazım 

Yetkililere seslenen Şahin, analizlerin daha kısa sürede yapılmasını ve böylelikle domateslerin kalitesi bozulmadan pazara ulaşmasının sağlanması için yardımcı olunmasını beklediklerini kaydetti. 

Metin Özdemir ise domatesin 1 liradan 30 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "İhracatçı gelmez oldu, gelmeyince de mallarımızı satamaz olduk. Domatesin girdisi çok yüksek, fiyatlar dolayısıyla bizi kurtarmıyor. İhracatçıların Erdemli'ye gelmesini bekliyoruz" dedi. 






Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​İhracat Düştü, Domates Dibe Vurdu
​İhracat Düştü, Domates Dibe Vurdu
İhracat düşüklüğü sebebiyle meyve sebze halinde domates fiyatı 30 kuruşa kadar düştü. Çiftçiler bölgeye ihracatçıları davet ederken, ihracat firmaları ise ürün gönderdiği Suudi Arabistan'ın vergileri yaklaşık yüzde 25 yükseltmesi ve analiz sebebiyle ürünleri Cidde Limanı'nda bekletmesi dolayısıyla zor günler yaşıyor.
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