​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa’nın eğitimde sonuncu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa’nın eğitim sorunlarının neler olduğunu bu sorunların nasıl giderilmesi gerektiğini çözebilmek adına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünü düelloya davet etti.Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun yayınladığı yazıda, şunları dile getirdi;“LGS sonuçları açıklandı ve Şanlıurfa’mızın makûs talihi haline gelen son sıralarda yer alma gerçeği bulunduğumuz sıradan son sıraya doğru emin adımlarla gerileyerek devam ediyor. MEB’in yayınladığı istatistiklere göre Matematik dersinde Türkiye 80.’si, genel ortalama da ise Türkiye 78.’si olduk.Son 7-8 yıldır hükümetin eğitim alanında pozitif ayrımcılığa tabi tuttuğu Şanlıurfa’ya yüzlerce okul, binlerce derslik kazandırıldı. Bakanlığımız adeta yatırımları bize bırakın siz eğitimle ilgilenin diyerek İl Milli Eğitim yönetimini görevlendirmiştir. Ancak gelinen noktada mızrağın çuvala sığmadığı ortadadır. Bakanlıktan çıkarılan yatırımlar birilerinin kişisel ikbaline kurban verilmiş, eğitim camiası ayakta uyutulmaya çalışılmış, gerçekler yapılan Piar çalışmalarıyla siyasilerin ve yüksek bürokratların gözlerinden kaçırılmıştır.Derdimiz o Şanlıurfa’nın eğitim sıkıntılarının kaynağını tekilleştirme değildir. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi sendikalar da dâhil olmak üzere eğitimde başarısızlığın sorumluluğu hepimizin üzerindedir. Sürecin masumları ise kıymetli öğrencilerimizdir. Ancak, yine defaatle belirttiğimiz gibi sorunlar halının altına süpürülerek, üstleri cilalanarak, istatistik oyunlarıyla gizlenerek halledilemez. Sorunlarımızı çözmenin yolu yüzleşmekten geçer, yüzsüzlükten değil. Üç sene öncesine kadar eğitimde başarıyı arttırma projesini en iyi uygulayan il olan Şanlıurfa’da eğitim çıtası az da olsa iyileşme göstermeye başlamıştı. Nasıl olduysa son üç yılda bu proje rafa kaldırıldığı gibi eğitimde başarıyı artırmaya yönelik hiçbir çalışma yapılmamıştır. Yapılan çalışmaların tamamı bir kişinin ikbaline yarama şartına tabi tutulmuştur. Eğer bu kişinin yararına olma ihtimali yoksa yapılacak en özverili çalışmanın bile kıymeti yoktur. Haksızlık etmemek gerekir ki Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim konusundaki başarısızlığının yanında bazı hususlarda yüksek ihtisas sahibidir. Düzmece belgelerle önemli bir kısmında hizmetli bulunmayan eğitim yuvalarının tamamını hijyenik hale getirmiştir. Transparan müdürlük hizmet binasını açılışa hazır olmadığı halde üst üste iki defa açma başarısını göstermiştir. GAP Yeşil İnovasyon Projesi ile dereceye girenlere Bakanlıktan gelen hemen hemen her yetkiliyle aynı ödülleri aynı kişilere vererek ikiz törenler yapmayı başarmıştır. Bu başarılı(!)çalışmalarının sonucunda da her yıl ilimizi başarı sıralamasında bir sıra geriye götürerek 81. sıraya yaklaşmıştır. Geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları ile bu yılki başarı sıralamalarının karşılaştırmasını daha sonra ayrıntılı bir programda tekrardan sizlerle paylaşacağız. Şu an çok iyi biliyoruz ki bizim bu açıklamayı yapacağımızı paylaştığımız dün geceden beri görevlendirilmiş algı memur ve memureleri mevcut algıyı tersine çevirmenin yollarını arıyorlardır. Ya kendi öz çalışmalarıyla ve öğretmenlerimizin gayretiyle başarılı olmuş öğrencilerimize ödül töreni düzenleyerek veya çok iyi bildikleri istatistik oyunlarıyla genel başarısızlığı gölgeleyecek çalışmalar yapacaklardır. Bunun ardından da davet edilecek bazı bürokratlarımızın da katılımıyla daha önceden yapılmış projelerin ödül törenlerinin tekrarları yapılarak bakanlık nezdindeki kredilerini yükseltmeye çalışacaklardır.Şanlıurfa’mızın hak ettiği yerde olmadığı kanaatindeyiz. Şartlarımızın aynı ve yakın olduğu illerin de çok gerisinde kaldık. Şanlıurfa’nın en büyük STK’sı olarak bunun ilimizin kaderi olmadığını söylüyoruz. Yıl boyunca bazı uyarılarda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Şu an ilimizde bu sorunlardan hiç kimse haberinin olmadığını söyleyemez.Biz çözüm taraftarıyız. Kurumlar arasında ahengin, diyalogun, barışın ve huzurun olmadığı, eğitim yöneticilerinin ve hatta öğretmenlerin tedirgin ve huzursuz olduğu bir ortamda başarıyı konuşmak abesle iştigaldir.Başarı; ekip ruhuyla çalışmakla gelir. Güvenin, huzurun, moral ve motivasyonun olmadığı bir ortamda insanlar fedakârlık yapamazlar. Fedakârlığın olmadığı bir çalışmada farkındalık oluşturulamaz.Önümüzdeki dönemde temennimiz; yönetimde birlik ve beraberliğin, kurumlar arasında barış ve huzurun hâkim olduğu, yönetici ve öğretmenlerin motive edildiği, istatistiklerle oynanarak gerçeklerin örtbas edilmediği, realitenin göz önünde bulundurularak çözümlerin üretildiği, özellikle öğretmen ve öğrencilere yürekten dokunulduğu, içe dönük çalışmalara ağırlık verildiği bir çalışma ortamının oluşmasıdır.Şanlıurfa’mızın eğitimi için biz de elimizde gelenin fazlasını yapmaya her zaman hazırız. Mesele Şanlıurfa, özellikle de Şanlıurfa’nın eğitimi olunca yumruğumuz hiçbir zaman sıkılı olmayacaktır. İl Milli Eğitim yetkilileriyle ve tüm eğitim paydaşlarıyla konuyu derinlemesine tartışacağımız bir televizyon programına veya bir çalıştaya tüm duyarlı kesimleri davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İBRAHİM COŞKUNMemur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı”