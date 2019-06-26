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Bu haber 26 Haziran 2019 18:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Evinin Kirasını Ödeyemeyen Baba İntihar Etti

Evinin kirasını ödeyemediği için intihar eden baba, ailesini yasa boğdu.

​Evinin Kirasını Ödeyemeyen Baba İntihar Etti

Samsun’da bir kişi, evinin pencere demirine asılı halde ölü bulundu. 



 

Evinin Kirasını Ödeyemedi Diye Canına Kıydı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Yılmaz Aydın (63), eşi tarafından yatak odasının pencere demirine boynundan iple asılı halde ölü bulundu. Yılmaz Aydın'ın evinin kirasını ödeyemediği için intihar ettiği tahmin ediliyor. Aydın'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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