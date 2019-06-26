-Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
Şanlıurfa’da Termometreler 58 Dereceyi GösterdiYılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti.
Güneş Çarpmasına Karşı UyarıÖte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Editör: Bahar Yüksel
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