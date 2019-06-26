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Bu haber 26 Haziran 2019 18:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.

​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük

-​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük


 

Şanlıurfa’da Termometreler 58 Dereceyi Gösterdi

Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti. 



 

Güneş Çarpmasına Karşı Uyarı

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 





Editör: Bahar Yüksel
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