​Şanlıurfaspor’da yaprak dökümü başladı

Akaydın, İstemeyerek de Olsa Ayrılıyorum

Geçen sezon Sancaktepespor’dan transfer edilen Samet Akaydın yeni yönetiminin alacaklarını yatırmadığı için sözleşmesini tek taraflı fesih ederek takımdan ayrıldı.Samet’in ardından Kaleci Yasin Davuş’un da sözleşmesini fesih edeceği de tahmin ediliyor.Samet Akaydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “1 yıl boyunca formasını gururla giydiğim ŞANLIURFASPOR’DAN istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. Başta desteğini hiç bir zaman eksik etmeyen BÜYÜK ŞANLIURFASPOR taraftarına çalıştığım antrenörlerime kulüp personelimizi ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin benim varsa da sonuna kadar helal olsun.” İfadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel