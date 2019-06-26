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Bu haber 26 Haziran 2019 15:15:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfaspor’da yaprak dökümü başladı

Geçen sezon Sancaktepespor’dan transfer edilen Samet Akaydın yeni yönetiminin alacaklarını yatırmadığı için sözleşmesini tek taraflı fesih ederek takımdan ayrıldı.

​Şanlıurfaspor’da yaprak dökümü başladı

Geçen sezon Sancaktepespor’dan transfer edilen Samet Akaydın yeni yönetiminin alacaklarını yatırmadığı için sözleşmesini tek taraflı fesih ederek takımdan ayrıldı. 

Samet’in ardından Kaleci Yasin Davuş’un da sözleşmesini fesih edeceği de tahmin ediliyor.


 

Akaydın, İstemeyerek de Olsa Ayrılıyorum

Samet Akaydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “1 yıl boyunca formasını  gururla giydiğim  ŞANLIURFASPOR’DAN istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. Başta desteğini hiç bir zaman eksik etmeyen BÜYÜK ŞANLIURFASPOR taraftarına çalıştığım antrenörlerime kulüp personelimizi ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin benim varsa da sonuna kadar helal olsun.” İfadelerine yer verdi.




Editör: Bahar Yüksel
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Spor
​Şanlıurfaspor’da yaprak dökümü başladı
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Geçen sezon Sancaktepespor’dan transfer edilen Samet Akaydın yeni yönetiminin alacaklarını yatırmadığı için sözleşmesini tek taraflı fesih ederek takımdan ayrıldı.
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