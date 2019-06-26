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Bu haber 26 Haziran 2019 13:40:09 Tarihinde eklenmiştir.

​GAİB’İN E-İHRACAT EĞİTİMİ ŞANLIURFA’DA BAŞLIYOR

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından, birliğin temsilciliği bulunan bölge illerine yönelik düzenlenen Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitiminin Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin illerinin ardından yarın da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde, Şanlıurfa’da başlayacak.

​GAİB’İN E-İHRACAT EĞİTİMİ ŞANLIURFA’DA BAŞLIYOR

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen ihracatçılara yönelik E-Ticaret, E-ihracat ve Dijital Dönüşüm eğitim seminerleri, 27 Haziran Perşembe günü ŞUTSO hizmet binasında yapılacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ihracatçıların yeni uygulamalarla ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, dijital dönüşüm süreçlerini başlatabilmeleri adına düzenlenen eğitime ilginin yoğun olması bekleniyor.


Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “İlkini Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz, daha sonra Diyarbakır ve Mardin’de düzenlediğimiz Dijital Dönüşüm, E-İhracat ve E-Ticaret Eğitimlerimizi bu kez de Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odalarıyla işbirliği ile Şanlıurfa’da gerçekleştiriyoruz. Rekabet gücüne giden yolda en büyük ihtiyacımız dijital dünyanın aralıksız dönüşümüne uyum sağlamaktır. Uyum sürecinde firmalarımıza rehberlik edecek nitelikteki bu tarz eğitimlere GAİB olarak öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Dijital dönüşüme hızla uyum sağlanması gereken bugünlerde, bu uyum sürecini geliştirmek için neler yapabiliriz ve iş dünyasının aktörleri olarak mental açıdan kendimizi nasıl hazırlarız diye sorgularken bunun ancak şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz eğitimlerden geçtiğini görüyoruz. Amacımız, değerli katılımcıların Dijital Dönüşüm konusunda farkındalıklarını arttırmak, kendi iş yapış modelleri içerisinde dijital varlıklarının tespitini yapmalarını sağlamak, doğru soruları sorarak, aldıkları cevaplar ile dijital dönüşüm yolculuğunda başarı veya başarısızlıkları tesadüflere bırakmamak. Umarız etkinlik sonunda amacımıza ulaşır ve katılımcılardan olumlu dönüşler alırız. Katılımcıların bizlere geri bildirimlerini çok önemsiyoruz ve bu dönüşlere istinaden planlama yapıyoruz. Bu eğitimler onlara farklı imkanlar ve fırsatların yolunu açacaktır” dedi.



ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ise “Üyelerine her anlamda destek olmak gayretiyle hizmetini sürdüren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, gerçekleştirdiği seminer, panel ve eğitimlerle üyelerinin günün teknolojik gereksinimlerine yönelik farkındalığını arttırmak adına da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle düzenlenecek olan Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi’ne yarın ŞUTSO ev sahipliği yapacak. Üyelerimizin kendi sektörlerinde dijital dönüşümlerinin doğru noktada gerçekleştirilmesine zemin hazırlayacağını umduğumuz ve ücretsiz olan bu eğitime tüm üyelerimizi bekliyoruz” dedi.



 

 Şanlıurfa Dijital Dönüşüme Hazırlanıyor

GAİB tarafından geçtiğimiz günlerde Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin’de gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm, E-İhracat ve E-Ticaret Eğitim seminerleri 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Şanlıurfa’da ise 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilecek olan eğitim seminerlerine ilginin yoğun olması bekleniyor.

Seminerlere konuşmacı olarak; TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, 4ARC CMO’su Yetkin Şekeroğlu, 4ARC CEO’su Murat Çelik, Eres Medya CEO’su Yılmaz Eres, E-Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin Özgen katılacak. Eğitime katılımın ücretsiz olduğu ve eğitim almak isteyen ilgililerin Şanlıurfa eğitimi için https://www.gaib.org.tr/forms/surfa/e-ihracat.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerektiği açıklandı. Eğitim sonunda ise katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecek.




Editör: Bahar Yüksel
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​GAİB’İN E-İHRACAT EĞİTİMİ ŞANLIURFA’DA BAŞLIYOR
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından, birliğin temsilciliği bulunan bölge illerine yönelik düzenlenen Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitiminin Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin illerinin ardından yarın da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde, Şanlıurfa’da başlayacak.
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