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Bu haber 26 Haziran 2019 11:30:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Pamuk Üreticilerinin Haşere ile İmtihanı

Şanlıurfa’da pamuk üreticileri, haşereyle mücadelede sık sık ilaçlama yaptıkları için pamuk hasadından verim alamamaktan dert yanıyor.

​Urfalı Pamuk Üreticilerinin Haşere ile İmtihanı

- Pamuk üreticileri haşerelerden dertli 


Şanlıurfa’da üretilen pamuk Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 42’sini karşılarken, pamuk üreticileri haşerelerden dolayı sık sık ilaçlama yaptığı için zarar ediyor. Sezon boyunca dönüm başına bin TL masraf edilen pamuk, çiftçileri zor durumda bırakıyor. 


24 yılı aşkın süredir pamuk üreticiliği yapan çiftçi Ahmet Demir, geçmiş dönemlerde pamukta hiçbir haşereyle mücadele etmediklerini, günümüzde ise pamukta oluşan haşerelerden dolayı sık sık ilaçlama yaptıklarını ve masraf yüksek olduğundan zarar ettiklerini belirtti. 
Eskiden pamukta haşere olmadığı için ilaçlama yapılmadığını dile getiren çiftçi Ahmet Demir, “Ben bu yeri 1995 yılından beri ekiyorum. O dönemlerde pamuk ektiğimde hiçbir ilaçlama yapmadım. Pamukta böcek, zeng ve kurt yoktu. Her şey doğaldı. Şimdi ise tohumlarımız hepsi ithal geliyor. Pamuk ektiğimiz zaman iki yaprak olunca, pamuğun içine kurt giriyor. Bu kurt nereden geliyor. Pamuğa giren kurt tohumun içinde yapılmıştır. 1995 yılında pamuk ektiğimde kurt yoktu, hiçbir şey yoktu. Pamukta verim de güzeldi. Mazot ucuzdu. Şimdi mazot olmuş 7 bin, gübreyi borca alıyoruz 3 bin. Çitçiler geçen sene aldığı gübrenin borcunu ödeyemedi. İlaç parasını ödeyemedi. Bu yılda devlet destekleme parasının yarısını kesti. Çiftçiler de destekleme alamadı. Çiftçiler kan ağlıyor. Çoluk çocuğumuzla bu sıcakta çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Pamukta çok çalışıyoruz, yoruluyoruz, üstüne de borçlanıyoruz” dedi. 





 

“Çiftçilere artık bir çare bulunsun, çok mağduruz” 

Artık bir çare bulunmasını gerektiğini belirten çiftçi Ahmet Demir, “Devlet büyüklerine sesleniyorum buna bir el atsınlar. Pamuğumuzun halini görüyorsunuz. Pamuk ektikten sonra ilaçlama yaptık. Şimdiye kadar hala ilaçlama yapmaya devam ediyoruz. Artık gücümüz yetmiyor. İlaçlama ve haşerelerle artık paramız yetmiyor. Çitçilere artık bir çare bulunsun. Mühendis arkadaşlar bu duruma bir çözüm bulsunlar. Pamukta oluşan haşerelerin nereden geldiğini bilmiyoruz. Pamuğa defalarca ilaç serpiyoruz. Bize yazık. Biz mevsimlik işçileriz. Ektiğim yer 30 dönümlük bir alandır. Şimdiye kadar 8 bin TL ilaçlama yapmışım. Ben bu pamuktan ne kazanacağım, zarar ediyorum. Pamuğumun yüzde 70’i hastalanmış. 50-60 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Emeğimiz boşa gidiyor. Gücümüz yetmiyor artık. Sezon boyunca bir dönümlük alana bin lira masraf ediyoruz. Şimdiye kadar 8 bin TL masraf ettim, hepsi boşa gitti. Eskiden pamuk ağaları denilirken şimdi de pamuk dilencisi deniliyor. Çiftçinin cebinde mazot, gübre parası yok” diye konuştu. 






Editör: Bahar Yüksel
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