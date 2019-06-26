​Binlerce Oy Verildi! Urfalıların Dayanışması Uçağa Göbeklitepe İsmini Verdirecek

Göbeklitepe İlk Sırada

THY’nin Yeni Uçağına İsim Önerileri

Sen de Oy Ver

THY UÇAK İSMİ ANKETİNE OY VERMEK İÇİN BU YAZIYI TIKLAYINIZ

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için,Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.Twitter'daki hesaptan yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.Yapılan bu anket üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “"Türk Hava Yollarının yeni uçağına #Göbeklitepe isminin verilmesi için oylarımızı kullanalım! " çağrısında bulundu. Vali Erin’in bu çağrısından sonra sosyal medyada binlerce Şanlıurfalı Göbeklitepe’ye oy verdi. açılan #Göbeklitepe hastag’i Twitterda en çok konuşulanlar arasına girdi. şu ana kadar #Göbeklitepe hastagi 4 bine yakın insan tarafından kullanıldı.THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağa verilen isim önerileri şunlar oldu;-Perge-Assos-Göbeklitepe-Zeugma(Web Görünümü)(Mobil Görünümü)Türk Hava Yollarının Twitter sayfasında açmış olduğu isim oylamasına sizler de oy verebilirsiniz. tek yapmanız gereken aşağıdaki bağlantıyı tıklayıp seçenekler arasında yer alan "Göbeklitepe"yi işaretlemeniz.Editör: Bahar Yüksel