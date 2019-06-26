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Bu haber 26 Haziran 2019 10:45:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Binlerce Oy Verildi! Urfalıların Dayanışması Uçağa Göbeklitepe İsmini Verdirecek

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik yayınladığı ankete binlerce Urfalı oy verdi. Göbeklitepe gün içinde Twitter’da en çok kullanılan hastag olarak ilk sıraya yerleşti.

​Binlerce Oy Verildi! Urfalıların Dayanışması Uçağa Göbeklitepe İsmini Verdirecek

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için,Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.

Twitter'daki hesaptan  yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.



 

Göbeklitepe İlk Sırada

Yapılan bu anket üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “"Türk Hava Yollarının yeni uçağına #Göbeklitepe isminin verilmesi için oylarımızı kullanalım! " çağrısında bulundu. Vali Erin’in bu çağrısından sonra sosyal medyada binlerce Şanlıurfalı Göbeklitepe’ye oy verdi. açılan #Göbeklitepe hastag’i Twitterda en çok konuşulanlar arasına girdi. şu ana kadar #Göbeklitepe hastagi 4 bine yakın insan tarafından kullanıldı. 



 

THY’nin Yeni Uçağına İsim Önerileri

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağa verilen isim önerileri şunlar oldu;
-Perge
-Assos
-Göbeklitepe
-Zeugma


(Web Görünümü)




(Mobil Görünümü)


 

Sen de Oy Ver

Türk Hava Yollarının Twitter sayfasında açmış olduğu isim oylamasına sizler de oy verebilirsiniz. tek yapmanız gereken aşağıdaki bağlantıyı tıklayıp seçenekler arasında yer alan "Göbeklitepe"yi işaretlemeniz.




THY UÇAK İSMİ ANKETİNE OY VERMEK İÇİN BU YAZIYI TIKLAYINIZ







Editör: Bahar Yüksel
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