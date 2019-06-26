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Bu haber 26 Haziran 2019 09:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​İran'dan ABD'ye Uyarı: Tacizler Devam Ederse Karşılık Vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin hiçbir şart altında ABD ile ikinci bir müzakere yapmayacağını belirterek “Eğer ABD, İran sınırlarında tacizlerine devam ederse, İran ordusu kesin karşılık verecektir” dedi.

​İran'dan ABD'ye Uyarı: Tacizler Devam Ederse Karşılık Vereceğiz

Aynur Sena Çabukİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, telefon görüşmesinde Macron'a, İran'ın bölgede savaş ve gerginlik istemediğini belirterek, ”İran her zaman bölgede istikrar ve barışı istemiştir” dedi. Fransa ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, ”Eğer nükleer anlaşmanın tüm taraf ülkeleri taahhütlerini uygulamış olsalardı bugün bölgede ve dünyada olumlu gelişmelere tanıklık ederdik” ifadelerini kullandı. 




 

“Avrupa verdiği sözleri yerine getirmedi” 

ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan ayrılması ile Amerika, Avrupa ve İran halklarına zarar verdiğini belirten Ruhani, İran'ın Avrupa'nın nükleer anlaşma kapsamında verdiği sözler nedeniyle anlaşmadan ayrılmadığını vurgulayarak, “Ancak Avrupa verdiği sözleri yerine getirmedi. İran nükleer anlaşmanın 36 ve 26. maddeleri gereğince taahhütlerini askıya almaya devam edecektir” şeklinde konuştu.



 

İran, ABD’ye Ait Casus Uçağına İşaret Etti

İran'ın hiçbir şart altında ABD ile ikinci bir müzakere yapmayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait casus uçağına işaret ederek, “Eğer ABD, İran sınırlarında tacizlerine devam ederse, İran ordusu kesin karşılık verecektir” dedi.  






Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​İran'dan ABD'ye Uyarı: Tacizler Devam Ederse Karşılık Vereceğiz
​İran'dan ABD'ye Uyarı: Tacizler Devam Ederse Karşılık Vereceğiz
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