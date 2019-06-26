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Bu haber 26 Haziran 2019 08:30:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Kaymakamın İki Oğlu Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Kaymakam Kemal İnan’ın iki oğlu, Denizli’de karıştıkları kavgada bıçaklandı. İnan’ın çocuklarından birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

​Kaymakamın İki Oğlu Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa’nın Pamukkale ilçesinde meydana geldi. 



 

Kaymakamın Oğullar Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklandı

Kaymakam İnan'ın oğulları S.A.İ, (15), A.B.İ. (21) ve M.B.İ (21), iddialara göre sosyal medya üzerinden kız meselesinden dolayı tartıştıkları A.S.K. ve K.E., B.Ç. ile kişilerle Kınıklı Mahallesi Amfi Park civarında buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce S.A.İ, ile A.B.İ'yi bıçaklandı, M.B.İ.'nin ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından bıçaklanan 2 kardeş olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden S.A.İ'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Olay sonrası A.S.K.'nin polis tarafından gözaltına alındığı diğer şahısların ise arandığı bildirildi. 



 

Protokol Üyeleri Hastaneye Gitti

Öte yandan Denizli Valisi Hasan Karahan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir başta olmak üzere protokol üyeleri hastaneye gelerek yetkililerden gençlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldığı bildirildi.






Editör: Bahar Yüksel
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