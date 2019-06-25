AKP'li Başkanın Polislerle Verdiği Poz Tepki Çekti

AK Parti'nin son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil bir çok il ve ilçede kaybetmesi tartışılırken, partinin Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Güzel Kızoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım, mağlubiyetin nedenleri hakkında bir ipucu da verdi.AKP’li Kızoğlu, Instagram hesabından, iki polisin ortasında poz verdiği bir fotoğraf paylaştı.Polisleri Konu Mankeni YaptıGüzel Kızoğlu'nun yanına 2 erkek polis memurunu alarak verdiği pozu, "Sen yürüyeceksin koruma yürüyecek arkandan" ifadeleriyle paylaşması, tepkilere neden oldu.Editör: Ahmet Şen