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Bu haber 25 Haziran 2019 21:15:08 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı İlçemiz genelinde kaçak yapılarla mücadelemiz devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla kaçak yapıya sıfır tolerans söylemini hayata geçirmeye devam eden Eyyübiye Belediyesi, hazine arazisi, yeşil alan ve belediyeye ait alanlarda yapılan kaçak yapılarla mücadeleye etmeyi sürdürüyor. Göreve geldiği ilk andan itibaren kaçak yapılarla mücadele edeceğini ve kim olursa olsun müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’, Eyyübiye Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyüpkent mahallesi 4001. Sokaktaki hazineye ait gecekondu ve metruk evlerin yıkım işlemini gerçekleştirmişti.şimdi de Park alanı işgali yapan iş yeri  için gerekli çalışma  başlattı.



 Daha önceden boşaltılması için tebligat yapılan 9 evin yıkımı olaysız bir şekilde gerçekleşti. Eyyübiye Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekiplerinin  54 kaçak yapı olduğu tespit ettiği alana tebligat gönderdiği ve onların da yıkım işlemlerinin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Konu ile ilgili sosyal hesabında paylaşım yapan  Eyyübiye Belediyesi  Mehmet Kuş ;

"İlçemiz genelinde kaçak yapılarla mücadelemiz devam ediyor.

Park alanı işgali yapan 4 iş yerine ekiplerimiz tarafından gerekli müdahale yapıldı. Bu konuda vatandaşlarımızı da daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kaçak yapılara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir." dedi




Editör:Ahmet Şen





 
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Eyyübiye Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor
Eyyübiye Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor
Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı İlçemiz genelinde kaçak yapılarla mücadelemiz devam ediyor.
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