THY'den Rüya Uçağı İçin İsim Anketi

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için,Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.Twitter'daki hesaptan yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Hava Yolları'nın yaptığı paylaşıma istinaden sosyal medya hesapında "Türk Hava Yollarının yeni uçağına #Göbeklitepe isminin verilmesi için oylarımızı kullanalım! " İfadelerini kullandıEditör: Ahmet Şen